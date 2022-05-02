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Kadın - Aile Nefis çıtır börek tarifi | Baklava yufkasından börek nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Nefis çıtır börek tarifi | Baklava yufkasından börek nasıl yapılır?

Bayram ikramlığı olarak leziz börekler hazırlamak isteyenler 'Baklava yufkasından börek nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, baklava yufkasından börek için hangi malzemeler gerekli? Tam ölçülü çıtır börek tarifi

Yeniakit Publisher
2022-05-02 15:59:00 -
Nefis çıtır börek tarifi | Baklava yufkasından börek nasıl yapılır?

Ramazan bayramında baklava hazırlayanlar artan hazır yufkalardan börek hazırlamanın mümkün olup olmadığını araştırıyor. Peki, çıtır börek nasıl yapılır?

Nefis çıtır börek tarifi

Malzemeler:

  • 1 paket baklava yufkası

Sosu için:

  • Yarım su bardağı süt
  • 1 su bardağı yoğurt
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 2 yumurta akı (Yumurtaların sarıları üzerine sürülecek)

İç harcı için:

  • Beyaz peynir
  • Maydanoz

Üzeri için:

  • Çörek otu ya da susam

Baklava yufkasından börek nasıl yapılır?

Öncelikle süt, yoğurt, sıvı yağ ve yumurta aklarını güzelce çırpın.

İki adet yufkayı tezgaha üst üste yerleştirin. İkinci katın üzerine hazırladığınız sostan sürün.

Kalan yufkaları da ikişer kat şeklinde aralarına sos sürerek yerleştirin.

En üst kısma önce sos sürün ardından iç harcı yayın.

Yufkası rulo şeklinde sarın.

Börekleri dilimleyip tepsiye yerleştirin.

Kalan sosun üzerine yumurta sarılarını ekleyip çırpın.

Sosu böreklerin üzerine sürün.

Böreklerin üzerine çörek otu ve susam serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına börekleri sürün.

Börekler kızarıncaya kadar pişirin.

Afiyet olsun.

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