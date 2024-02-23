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Kadın - Aile Nefis bir tat soğan çorbası: siz bile inanamayacaksınız, çok başka! Masada yer almayı hak ediyor
Kadın - Aile

Nefis bir tat soğan çorbası: siz bile inanamayacaksınız, çok başka! Masada yer almayı hak ediyor

Yeniakit Publisher
2024-02-23 22:31:00 - 2024-02-23 22:36:31
Nefis bir tat soğan çorbası: siz bile inanamayacaksınız, çok başka! Masada yer almayı hak ediyor

Muftaklarımız da her zaman bulunan, yediğimiz çoğu yemekte bulunan soğanın birde çorbası var ki lezzetine doyamayacaksınız.

Nefis Bir Tat Soğan Çorbası Tarifi İçin Malzemeler

2 adet kuru soğan
2, 5 su bardağı süt
2, 5 su bardağı sıcak su
4 diş sarımsak
2 yemek kaşığı sıvı yağ
3 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı un
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı nane
1 tatlı kaşığı pul biber

Nefis Bir Tat Soğan Çorbası Tarifi Nasıl Yapılır?

Merhaba gerçekten nefis bir çorba olan soğan çorbası tarifi vereceğiz. Hem pratik, hem de evde sürekli bulunabilecek malzemeler ile yapılabilir ekonomik ve bir o kadarda lezzetli

Soğan ve sarımsakları yemeklik doğrayıp, tereyağ(2 kaşık) ve sıvı yağ (2 kaşık) ile pembeleşinceye kadar kavuralım.
Kavrulan soğanların üzerine sıcak su ilave edelim ve 10 dakika kısık ateşte kaynatalım.
Ayrı bir tencerede 1 kaşık tereyağı eritelim ve unu da ekleyerek mutlaka topaklanmaması için karıştırarak kavuralım. Kavrulan unun üzerine sütü ilave edelim ve kaynatalım.
Kaynayan sütümüzü soğanların üzerine ilave edelim ve 1 dakika kaynatalım. Soğanların ağıza gelmesini istemiyorsanız blenderdan geçirebilirsiniz.
Kaynayan çorbamıza tuz ve baharatları ekleyerek altını kapatalım. Afiyet olsun.

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