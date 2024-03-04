Nefis anne poğaçası! Asla bayatlamayan bir hal alıyor...Bu hafta siz listenize ekleyin, değecek

Nefis Anne Poğaçası Tarifi İçin Malzemeler

1/2 (yarım) paket margarin

2 adet yumurta(sarısı dışına beyazlar içine)

1 su bardağı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı sirke

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tuz

Alabildiği kadar un ( 2, 5-3 su bardağı yeterli oluyor ama yine siz elinize yapışmayıp poğaça hamuru kıvamına gelene kadar kontrollü un ekleyebilirsiniz )

Arası için:

Ben zeytin ezmesi koydum ama siz peynir, kıyma v. s isteğe bağlı olarak, malzemeyi kendi arzunuza göre koyabilirsiniz.

Nefis Anne Poğaçası Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle yumurtaları kırıyoruz.

Margarini ocağımızda eritiyoruz ve sırasıyla yoğurt, sıvı yağ, tuz, sirkeyi ilave ediyoruz.

Margarini de kattıktan sonra yavaşça unumuzu, kabartma tozunu da ekleyerek güzel bir hamur elde ediyoruz.

Eğer vaktiniz varsa 10-15 dk kadar hamuru dinlendirin daha iyi bir sonuç verecektir.

Tepsimize yağlı kağıt sererek elimizde şekil vererek dizelim.

Üzerine yumurta sarısı ve susam (isteğe göre çörekotu veya sade de yapabilirsiniz. ) serpebilirsiniz.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 20-25 dakika pişirelim. Afiyet olsun.



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