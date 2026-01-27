NEF'in Levent'teki binasına silahlı saldırı! Soruşturma başlatıldı
Eski Galatasaray yöneticisi, bahis ve şike tutuklusu Erden Timur’un sahibi olduğu NEF’in Levent’teki binasına silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olaya dair soruşturma başlatıldı.
Tutuklu bulunan iş insanı Erden Timur’un sahibi olduğu NEF’in Levent’teki binasına gece saatlerinde silahlı saldırı gerçekleştirildi.
Saldırıda açılan ateş sonucu kurşunların binadaki bazı camlara isabet ettiği öğrenildi.
Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik’in haberine göre, polis ekiplerinin ilk tespitlerinde saldırganların olayda kullandıkları aracın plakasını değiştirdiği belirlendi.
Olay yerinde inceleme yapan ekipler, saldırının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.