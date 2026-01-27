  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gazze’ye nefes olsun Refah sınır kapısında 10 ay sonra bir ilk Zehir tacirleri fena enselendi! Sıvı yağ tenekelerinde kokain skandalı Bakanlık uyardı “Sahte yardım” mesajlarına dikkat! Ukrayna'ya bir satış daha! Yakında yalnız kalırsa şaşırmayın! Bravo Avustralya! İslam karşıtı o Yahudi’ye gereğini yaptı İran rest çekti: 'Karşılık vermeye hazırız!' Suudilerin 'prestij projesi NEOM' başarısız oldu! Arnavutluk Başbakanı’nın içinden siyonist çıktı! Bakın ne ile övündü Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'nin başını yakabilir! UEFA'dan özel inceleme! Trump'ın bakanı topun ağzında
Gündem NEF'in Levent'teki binasına silahlı saldırı! Soruşturma başlatıldı
Gündem

NEF'in Levent'teki binasına silahlı saldırı! Soruşturma başlatıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
NEF'in Levent'teki binasına silahlı saldırı! Soruşturma başlatıldı

Eski Galatasaray yöneticisi, bahis ve şike tutuklusu Erden Timur’un sahibi olduğu NEF’in Levent’teki binasına silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olaya dair soruşturma başlatıldı.

Tutuklu bulunan iş insanı Erden Timur’un sahibi olduğu NEF’in Levent’teki binasına gece saatlerinde silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda açılan ateş sonucu kurşunların binadaki bazı camlara isabet ettiği öğrenildi.

Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik’in haberine göre, polis ekiplerinin ilk tespitlerinde saldırganların olayda kullandıkları aracın plakasını değiştirdiği belirlendi.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, saldırının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yaser Asprilla, Galatasaray için İstanbul'da
Yaser Asprilla, Galatasaray için İstanbul'da

Spor

Yaser Asprilla, Galatasaray için İstanbul'da

Galatasaray'dan olay "Ali Koç" açıklaması: Bu ülkenin sporu senden bıktı
Galatasaray'dan olay "Ali Koç" açıklaması: Bu ülkenin sporu senden bıktı

Yerel

Galatasaray'dan olay "Ali Koç" açıklaması: Bu ülkenin sporu senden bıktı

Galatasaray, Yaser Asprilla'yı kadrosuna kattı
Galatasaray, Yaser Asprilla'yı kadrosuna kattı

Spor

Galatasaray, Yaser Asprilla'yı kadrosuna kattı

Şampiyonlar Ligi’nde dev randevu: Manchester City-Galatasaray maçının hakemi açıklandı
Şampiyonlar Ligi’nde dev randevu: Manchester City-Galatasaray maçının hakemi açıklandı

Spor

Şampiyonlar Ligi’nde dev randevu: Manchester City-Galatasaray maçının hakemi açıklandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23