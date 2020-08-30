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İSLAM Nefeslerimiz sayılı zamanımız sınırlı
İSLAM

Nefeslerimiz sayılı zamanımız sınırlı

Nefeslerimiz sayılı, zamanımız sınırlı. Ömür, nasibimize düşen zaman parçası. Hayatın gayesini ve manasını anlamayan, zamanı değerlendiremez. Zamanı değerlendiremeyen, ömrünü boşa geçirmiş olur. Kültürsüz medeniyet anlayışı, insanı vakit yokluğu kıskacına alarak onu hayatın gayesinden uzaklaştırıp dayanılmaz tezatlar ortasında yalnızlığa, yabancılaşmaya ve mutsuzluğa sürüklüyor. Üstelik bunu “Zamanın yeni şartları böyle gerektiriyor” icbarıyla idealize etmek istiyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-30 10:29:00 -
Nefeslerimiz sayılı zamanımız sınırlı

“Madde-ruh, inanç-akıl, medeniyet-kültür, fert-cemiyet” gibi temel hayati dengeleri sarsıcı ve “düşünce-uyanış” fırsatı bırakmayıcı bir gaflet yoğunluğunun baskısı altına alınan, bu sebeple de “zamanı yönetmek” mecalinden ve şuurundan mahrum edilmiş olan bir insan, hür sayılabilir mi? O insan ve o insanlardan meydana gelmiş bir cemiyet mutlu olabilir mi? Gücümüz yetmeyebilir. Vaktimiz varsa gücümüzü artırabiliriz. Bilgimiz yetmeyebilir. Vaktimiz varsa gücümüzü artırabiliriz. Bilgimiz yetmeyebilir. Vaktimiz varsa çalışır, bilgimizi ilerletebiliriz. İmkanlarımız elverişsiz olabilir. Vaktimiz varsa dayanışırız, yardımlaşırız, imkanlarınızı daha etkili duruma yükseltiriz. Peki ama vaktimiz yoksa ne yaparız? Doğru’ya, İyi’ye, Faydalı’ya, Güzel’e ulaşmak için yapılacak fazilet mücadelesinin bugün düğümlendiği nokta, zamanın değerlendirilmesidir. Bu düğüm çözülmeden diğer meselelere sıra gelmez.


Yeni Akit Gazetesi
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