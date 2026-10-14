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Gündem Dışişleri Bakanı Ermenileri heyecanlandırdı: Yarın uyanıp 'Ermenistan-Türkiye sınırı açıldı' haberini görebilirsiniz
Gündem

Dışişleri Bakanı Ermenileri heyecanlandırdı: Yarın uyanıp 'Ermenistan-Türkiye sınırı açıldı' haberini görebilirsiniz

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Dışişleri Bakanı Ermenileri heyecanlandırdı: Yarın uyanıp 'Ermenistan-Türkiye sınırı açıldı' haberini görebilirsiniz

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesine değinerek "Sınır hâlâ kapalı olsa da yarın sabah uyanıp haberlerde 'Ermenistan-Türkiye sınırı açıldı' başlığını görmemiz mümkün" dedi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, Varşova Güvenlik Forumu kapsamında düzenlenen "Yarım Yamalak mı, Yoksa Adım Adım mı? AB Genişlemesini Yeniden Düşünmek" başlıklı panelde konuştu. Konuşmasında Ermenistan'ın Avrupa Birliği ile ilişkileri derinleştirmeye devam edeceğini kaydeden Mirzoyan, Türkiye ile normalleşme sürecine de değindi.

Türkiye ile ilişkileri normalleştirme sürecinin önemli ölçüde olgunlaştığını belirten Mirzoyan, Ermenistan-Türkiye sınırının yakında açılabileceğini umduğunu dile getirerek, "Türkiye ile ilişkileri normalleştiriyoruz. Sınır hâlâ kapalı olsa da sürecin epey olgunlaştığını düşünüyorum. Dolayısıyla yarın sabah uyanıp haberlerde 'Ermenistan-Türkiye sınırı açıldı' başlığını görmemiz gayet mümkün" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Yakup123

İsrail - azerbaycan yakınlaşmasının ardından Stratejik olarak tampon olarak siyasi yönden taviz vermeyerek ilişkiler ilerleyebilir

Vay vay

Azerbaycana tepki mi bu..Türkiye böyle bir yol izlerse çok ayıp olur.
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