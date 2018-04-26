Nefes Kredisi’nde fırsat devam ediyor

2017’yi yüzde 7.4’lük bir büyümeyle kapatan Türkiye’nin 2018’de tahmini yüzde 5’in üzerinde bir büyümeye imza atacak olmasında rol oynayacak KOBİ’ler için sunulan dev kredi imkânında hedef 50 bin KOBİ’ye ulaşmak.

POZİTİF YANSIMA BAŞLADI

Azami miktarın 200 bin liraya yükselmesiyle daha da cezbedici hale gelen kredi için geçtiğimiz haftalarda TOBB, bankacılık sektörü ve devlet güçlerini birleştirerek el birliği yapmanın örneğini verdiler. Bazı şirketler için hayati önem arz eden kredinin piyasaya yansıması ile ekonominin genelinde pozitif bir etki oluşturmaya başlaması büyük moral kaynağı oldu.

MÜJDEYİ BAŞBAKAN VERMİŞTİ

Başbakan Binali Yıldırım, Nefes Kredisi tanıtımı toplantısında 5 milyar lira olarak planlanan krediyi 7.5 milyar liraya çıkardıklarını ve ardından da kredinin 6 ay ödemesiz olacağını müjdelemişti. Yıldırım, KOBİ’lere olan güvenini de şu sözlerle dile getirmişti: Geçen yıl nefes kredisi kullandırdık, bu kredinin dönüşü Türkiye ortalamasından 10 kat daha fazla. Hiç batak yok, çünkü KOBİ’ler sağlam.

NEFES KREDİSİ NEDİR?

Nefes Kredisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kredi Garanti Fonu ve protokole imza atan katılım bankaları arasında yapılan bir anlaşma ile verilen kredi olup, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı oda ve borsalara üye olan KOBİ’lere veriliyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuru için TOBB’a bağlı oda ve borsalara üye KOBİ olmak gerekiyor.

Kredi kullanmak için önce oda merkezi ya da temsilciliklerden ‘TOBB Nefes Kredisi Başvurusu İçindir’ ibareli ‘Faaliyet Belgesi’ alınacak.

Ardından Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım şubelerine müracaat edilecek.

KOBİ, uygunluğu değerlendirildikten sonra ticari kredi kullanabilecek.

Bankalar, 51 TL’nin üzerinde masraf almayacak.

TEMİNAT SIKINTISI OLMAYACAK

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yaptığı değerlendirmede, "İnşallah bu proje ile 2017’de yüzde 7.4 ile G20’nin büyüme rekorunu kıran Türk ekonomisinin 2018’de de yeni rekorlara koşmasına katkı sağlamış olacağız" diyerek sistemle ilgili şu bilgileri verdi: Nefes Kredisi sistemi çok basit. KOBİ’lerimiz Oda ve Borsalardan alacakları üyelik belgesi ile çalıştıkları banka şubesine başvurabilecekler. Nefes Kredisi kâr oranımız aylık yüzde 0.99 olacak. Bir üyemiz azami 200 bin lira kredi kullanabilecek. Ve kredi 12 eşit taksitli olacak. Kredinin yüzde 85’i Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında olacak. Yani KOBİ’lerimizin çok ciddi bir teminat sıkıntısı olmayacak. KOBİ’lerimizin yoğun bir talebi var. Biz de Türk özel sektörü olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Binali Yıldırım’ın başlattığı kredi faizlerinin düşürülmesi politikasına elimizden geldiğince destek vermiş olmaktan çok mutluyuz.