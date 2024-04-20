İstanbul’da sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu
İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösterdi.
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İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösterdi.
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