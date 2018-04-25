Nefes kesen karşılaşmada iki gol var
Dünyanın sayılı futbol organizasyonlardan olan Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih kendi evinde Real Madrid'i konuk ediyor.25 Nisan 2018 Çarşamba 22:36
BAYERN MÜNİH 1-1 REAL MADRİD
GOL: 28' Kimmich, 44' Marcelo
STAT: Allianz Arena
SAAT: 21:45
HAKEM: Björn Kuipers
YAYIN: Tivibu Spor 2
İLK 11'LER
Bayern Münih: Ulreich, Kimmich, Boateng(34. dakikada sakatlanıp yerini Sule'ye bıraktı), Hummels, Rafinha, Javi Martinez, James Rodriguez, Robben(8. dakikada sakatlanıp yerini Thiago'ya bıraktı), Müller, Ribery, Lewandowski
Real Madrid: Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Isco, Casemiro, Modric, Kroos, Vazquez, Ronaldo
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