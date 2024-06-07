Nefes kesen eğitim! Ambulans şoförü olmak için mücadele ettiler

Gaziantep’te hasta ve yaralıların sağlık kurumlarına en güvenli şekilde nakledilmesi amacıyla ambulans sürücülerine yönelik "Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi" düzenlendi. Ambulans sürüş eğitimleri nefes kesti.

Gaziantep'te, hasta ve yaralıların sağlık kurumlarına en güvenli şekilde nakledilmesi amacıyla ambulans sürücülerine yönelik Ortadoğu Fuar Merkezi'nde "Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi" verildi.

Uygulamalı ambulans sürüş eğitimleri nefes kesti

Kaza ihtimalini azaltmayı amaçlayan eğitim 4 gün sürdü. Eğitim 1 gün teorik, 2 gün uygulama ve 1 gün de hem yazılı hem de uygulamalı sınav olarak gerçekleştirildi. Uygulamalı ambulans sürüş eğitimleri ise adeta nefes kesti

Eğitimleri yakından takip eden Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin, vatandaşlara daha hızlı ve daha güvenli bir hizmet sunmak için zamanla yarıştıklarını ve bu nedenle bu eğitimlere önem verdiklerini söyledi.