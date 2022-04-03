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Spor Nefes kesen derbide puanlar paylaşıldı
Spor

Nefes kesen derbide puanlar paylaşıldı

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş ile 1-1'lik skorla berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-03 22:45:00 -
Nefes kesen derbide puanlar paylaşıldı

Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Temponun bir an olsun düşmediği mücadele 1-1 sona erdi.

Trabzonspor'un golünü Cornelius attı

Karşılaşmaya oldukça etkili başlayan Beşiktaş, ilk yarıda Batshuayi ile yakaladığı pozisyonları cömertçe harcadı. Mücadelenin ikinci yarısına ise Trabzonspor hızlı başladı. Bordo-mavililer 56. dakikada Cornelius'la 1-0 öne geçti.

Roiser skoru belirledi

Bu dakikadan itibaren rakip kaleye çok adamla saldıran Beşiktaş'ta 69. dakikada Michy Batshuayi, penaltıyı gole çeviremedi. Bu pozisyondan yaklaşık 2 dakika sonra ise sahneye Rosier çıktı. 71. dakikada Fransız futbolcu attığı golle skora dengeyi getirdi. 80. dakikada Larin'in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan siyah-beyazlılar, kalesinde gördüğü tehlikeli pozisyonlarda gole izin vermedi ve maç 1-1 sona erdi.

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Yorumlar

Ahmer

Trabzon artik sindire sindire şampiyon olur.

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