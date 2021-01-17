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Spor Nefes kesen derbide kazanan Beşiktaş oldu
Spor

Nefes kesen derbide kazanan Beşiktaş oldu

Süper Lig'in 19. haftasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 2-0'lık skorla mağlup ederek liderliğini devam ettirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 21:13:00 -
Nefes kesen derbide kazanan Beşiktaş oldu

Beşiktaş ile Galatasaray derbi maçta Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Müsabakayı Beşiktaş 2-0 kazandı.

İlk yarı iki takımda temkinli futbol oynarken soyunma odasına 0-0 eşitlikle girildi.

Galatasaray'da Diagne, 59. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Eksik rakibi karşısında baskısını arttıran Beşiktaş aradığı golü 79. dakikada Josef ile buldu. Siyah-beyazlı ekip, 90+1. dakikada N'Koudou'nun kaydettiği golle farkı açtı ve sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş bu sonuçla puanını 38'e çıkardı. Galatasaray ise 33 puanda kaldı.

Beşiktaş gelecek hafta deplasmanda Fatih Karagümrük'le karşılaşacak. Galatasaray ise Denizlispor'u konuk edecek.

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