Nefes darlığı neden olur? Nefes darlığının belirtileri nelerdir?

Tıpta 'dispne' olarak tanımlanan nefes darlığı, kişinin yeteri kadar nefes alamaması olarak tanımlanmaktadır. Nefes darlığı nefesin yetmemesi, nefes nefese kalma gibi yakınmalarla birlikte merdivenleri çıkarken nefessiz kalma, sık sık dinlenme ve soluklanma ihtiyacı hissetme gibi belirtilerle de kendini göstermektedir. Uzmanlar, nefes darlığının ciddi hastalıkların habercisi olabildiğini ve mutlaka ciddiye alınması gereken bir durum olduğunu söyler. Peki nefes darlığı nelerden kaynaklanır? Nefes darlığının belirtileri nelerdir? Tüm detayları sizler için araştırdık. İşte nefes darlığı ile ilgili bilinmesi gereken her şey...

Nefes darlığı neden olur?

- Kalp krizi

- Kalp yetmezliği

- Astım

- Tansiyon düşüklüğü

- Kan kaybı

- Solunum yolu tıkanıklıkları

- Pnömoni olarak tanımlanan zatürre

- Obezite

- Romatizmal hastalıklar

- Toz ve gazlara maruz kalma

- Sigara kullanımı

- KOAH

Nefes darlığının belirtileri

- Nefes alıp vermede güçlük

- Yeteri kadar nefes alamama hissi

- Göğüs ağrısı

- Aniden başlayan öksürük

- Bilinç bozukluğu

- Kalp çarpıntısı

- Kilo kaybı

- Baş ağrısı

- Baş dönmesi

- Boğulma hissi

- Hırıltılı solunum

- Yorgunluk ve halsizlik