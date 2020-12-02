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Sağlık Nefes darlığı neden olur? Nefes darlığına neler iyi gelir?
Sağlık

Nefes darlığı neden olur? Nefes darlığına neler iyi gelir?

Günümüzde yaygın olarak görülen nefes darlığı, ciddi hastalıkların habercisi olabilir. Peki nefes darlığı neden olur? Nefes darlığının belirtileri nelerdir? Nefes darlığına neler iyi gelir? Tüm detayları sizler için araştırdık.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 04:34:00 -
Nefes darlığı neden olur? Nefes darlığına neler iyi gelir?

Bilim literatüründe 'dispne' olarak adlandırılan nefes darlığı üst solunum yolu, akciğer ve kalp hastalıkları başta olmak üzere birçok nedene bağlı olarak gelişir. Günümüzde yaygın olarak görülen nefes darlığı, kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Ciddi hastalıkların habercisi olduğu gibi çeşitli hastalıklara da zemin hazırlayabilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre nefes darlığı, genellikle akciğer kaynaklı ortaya çıkar. Nefes darlığı özellikle KOAH, astım ve zattüre gibi hastalıkların belirtisidir. Peki nefes darlığının nedenleri nelerdir? Hangi belirtilerle ortaya çıkar? Nefes darlığına neler iyi gelir?

Nefes darlığının nedenleri

- Kansızlık
- Damar tıkanıklığı
- Kalp yetmezliği
- Üst solunum yolu enfeksiyonları
- Böbrek üstü bezlerinin çalışmaması
- Sindirim rahatsızlıkları

Nefes darlığının belirtileri

- Aşırı terleme
- Kas ve kemiklerde ağrı
- Yüksek ateş
- Hareket etmede zorlanma
- Göğüs ağrısı
- Hırıltılı nefes
- Baş dönmesi
- Baş ağrısı
- Yemek sırasında nefesin kesilme hissi

Nefes darlığına iyi gelen yöntemler

- Uyurken yastığın yüksek tutulması, dik oturmak ve doğru beslenmek nefes darlığına iyi gelen yöntemlerdir.

- Sinir, stres ve heyecana bağlı olarak gelişen nefes darlığında nanenin ferahlatıcı bir etkisi vardır.

- Nefes darlığına iyi gelen diğer besinler ise adaçayı, zencefil, soğan, sarımsak, bal ve limon şeklinde sıralanabilir.

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