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Aktüel

Nefes borusuna kemik takılan kedi hayata döndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-07-13 13:40:48 -
Nefes borusuna kemik takılan kedi hayata döndürüldü

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de nefes borusuna kemik takılan kedi, Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Biçer Mahallesi'nde bir kedinin nefes almakta zorlandığını fark eden vatandaşlar, durumu Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bildirdi.

Bunun üzerine mahalleye giden ekipler, kediyi hayvan kliniğine getirdi.

Burada yapılan müdahaleyle nefes borusuna takılan kemik çıkarılan kedi, tedavisinin ardından yaşam alanına bırakılacak.

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