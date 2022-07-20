Nefes alınmıyor, durum korkunç! “Kapı ve pencereleri kapalı tutun” tavsiyesi geldi, bir kişi hayatına son verdi

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzeydoğusunda yer alan Penteli Dağı'nda çıkan ve kontrol altına alınamayan orman yangınında çok sayıda ev kullanılamaz hale geldi. Yunan basınındaki habere göre, evi yanan bir kişi hayatına son verdi.

Edinilen bilgilere göre, Penteli Dağı'nda büyük bir orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, itfaiyenin tüm müdahalesine rağmen geniş bir alana yayıldı. Birçok eve ve bir elektrik santraline de sıçrayan alevler nedeniyle bölge halkı yetkililerin uzun ikna çabaları neticesinde tahliye edildi.

Bölgede bazı yollar da trafiğe kapatıldı. Yangının etki altına aldığı Drafi, Anthousa ve Yeraka gibi yerleşim bölgelerinde çok sayıda ev yangında kullanılamaz hale geldi.

Yunan basınındaki habere göre, evi yanan bir kişi hayatına son verdi.

Yunanistan Göğüs Hastalıkları Uzmanları Birliği, Pentelis Bölgesi sakinlerinin tedbir amacıyla bölgeden uzaklaşmasını, bunun mümkün olmaması halinde ise klimalı serin iç mekanlarda kapı ve pencereleri kapalı tutarak kalınmasını tavsiye etti.

Dün akşam saatlerinde çıkan yangın nedeniyle Penteli Çocuk Hastanesinde tedavi gören çocuklar, tedbiren başka hastanelere sevk edilmişti.