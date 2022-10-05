Nedim Urhan Hoca’yı dualarla uğurladık

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Milli Görüş camiasının önemli isimlerinden olan, binlerce gencin donanımlı ve ahlaklı şekilde yetişmesine büyük emek harcayan, İlim Kültür ve Eğitim Vakfı (İKEV) Mütevelli Heyeti Başkanı ve Darul Erkam Derneği Onursal Başkanı Doç. Dr. Nedim Urhan, Hakk’a yürüdü.

İleri yaşa bağlı hastalıklar sebebiyle bir süredir hastanede tedavi gören Nedim Urhan Hoca, 87 yaşında fani hayata gözlerini yumdu. Nedim Urhan Hoca’nın naaşı, dün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.

İkindi vakti kılınan cenaze namazına 87 yaşında hayatını kaybeden Urhan’ın öğrencileri ve sevenleri ile AK Parti milletvekilleri Ahmet Hamdi Çamlı, Hasan Turan, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de katıldı. Aile adına taziyeleri, Urhan’ın oğlu Osman Urhan ile damadı Prof. Dr. Yaşar Düzenli kabul etti.

İlim öğretmeniydi

Ülkemizde mütedeyyin birçok öğrenci yetiştiren, hayatını İslami çalışmalara adayan 1935 Artvin doğumlu olan Doç. Dr. Nedim Urhan İmam Hatip Okulunu okumak üzere İstanbul'a gelerek ilk İmam Hatip talebesi oldu. İmam Hatip Okulu ile Birlikte büyük üstadlardan Ali Haydar Efendi, Gönenli Mehmet Efendi, Ömer Nasuhi Bilmen ve İsmail Efendi gibi alimlerden hafızlık, fıkıh, akaid, hadis, aşere takrip ve Arapça ilimleri aldı. Uzun yıllar ülkemizin çeşitti şehirlerinde öğretmenlik yapan Nedim Urhan, 2002 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı üyeliğinden emekli oldu.

Akit ailesi olarak merhum Necmettin Erbakan’ın dava arkadaşı da ve istikametinden hiç şaşmayan Nedim Urhan Hoca’ya Allah’tan rahmet ve mağfiret, ailesi ve sevenlerine sabr-ı cemil niyaz ediyoruz.