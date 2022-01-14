Nedim Şener'den sert tepki: "Demirtaş’ın suçu ne" diyenler…

Nedim Şener, terör örgütü PKK'nın siyasi alandaki tetikçisi Selahattin Demirtaş’a her fırsatta sahip çıkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, HDP Milletvekili Semra Güzel’in teröristle çektirdiği fotoğraflar için, "Muhatap Erdoğan" demesini eleştirerek "Eğer, Kılıçdaroğlu, gözünü karartarak Demirtaş’ın da içinde olduğu suçları görmezden gelmese, PKK’nın siyasi şubesi olan HDP ile işbirliği uğruna parti ilkelerini çiğnemese 'Haklı' diyebiliriz. Ama, PKK’nın siyasi şubesi HDP, gözü kara işbirliği kendi tercihi. Dolayısıyla, 'Demirtaş’ın suçu ne?' diyen Kılıçdaroğlu doğal olarak o süreçte çekilen fotoğrafların da muhatabı haline dönüşüyor. Teröristle ve siyasi şubesiyle ilişkiye giren sonucuna katlanır" diye yazdı. İşte, Şener'in Hürriyet'teki " ‘Demirtaş’ın suçu ne’ diyen o fotoğrafın muhatabı olur" başlıklı yazısının ilgili bölümü:

"(...) Terör örgütü PKK’nın TBMM şubesi olan HDP ile “herkesin bildiği gizli işbirliği” yapan Millet İttifakı üyesi CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi sayesinde, HDP’nin oylarına olan ihtiyacı bu partileri esir haline getirdi. HDP’liler, PKK elebaşını yanlarında övse de, teröristlere destek verdikleri ortaya çıksa da, TBMM çatısı altında “Kürdistan” lafları etse de, teröristleri ansa da ses çıkarmayacak haldeler. HDP’liler, gıyabında ya da yüzlerine hakaret etse bile görmezden, duymazdan geliyorlar. Tıpkı, HDP Milletvekili Semra Güzel’in 2017’de öldürülen bir PKK’lı teröristle fotoğraflarının çıkması olayındaki tepkisizlikleri gibi.

Nitekim Kemal Kılıçdaroğlu, bu olaya tepkisi sorulduğunda cevabı şu oldu: “Bu fotoğrafı gördüğümde sordum ne zaman çekilmiş diye; İmralı ile açılım (Çözüm) döneminde çekilmiş. Dolayısıyla bu fotoğrafın muhatabı doğrudan doğruya Erdoğan’dır. Bu fotoğraflar çekilirken, ülkede ne oluyordu diye sorulması lazım.”

37 KİŞİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU

Evet doğru, Açılım sürecinde AKP hükümeti vardı. Evet o süreçte yaşananların muhatabı Erdoğan’dı. Terör örgütü PKK’nın 2015 yılı temmuz ayında iki polisimizi şehit ederek sonlandırdığı süreci terörle mücadeleye çeviren de Erdoğan oldu.

Bir diğer muhatap HDP idi. HDP yönetimi PKK’nın talimatıyla suçlar işledi. Teröristlere her türlü desteği verdi, bazı il ve ilçelerde özerklik ilan etti, hendek çukur eylemlerini destekledi. Açılım sürecinin en önemli olaylarından birisi de Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014 arasında yaşanan olaylarda 37 kişinin yaşamını yitirmesidir. Peki o çağrıyı kim yaptı? Selahattin Demirtaş’ın başkanlığındaki HDP yönetimi. O süreçte hiçbir sorumluluğu olmayan Kılıçdaroğlu ne yapıyor peki? Açılım sürecinde PKK adına her suçu işleyen ve Kobani olayları nedeniyle tutuklu yargılanan “Demirtaş’ın suçu ne?” diye sorup duruyor.

Demirtaş’a her fırsatta sahip çıkan Kılıçdaroğlu, HDP Milletvekili Semra Güzel’in aynı süreçte yani 2014’te çekilen fotoğrafları için, muhatap Erdoğan diyor?

Eğer, Kılıçdaroğlu, gözünü karartarak Demirtaş’ın da içinde olduğu suçları görmezden gelmese, PKK’nın siyasi şubesi olan HDP ile işbirliği uğruna parti ilkelerini çiğnemese “Haklı” diyebiliriz. Ama, PKK’nın siyasi şubesi HDP, gözü kara işbirliği kendi tercihi. Dolayısıyla, “Demirtaş’ın suçu ne?” diyen Kılıçdaroğlu doğal olarak o süreçte çekilen fotoğrafların da muhatabı haline dönüşüyor. Teröristle ve siyasi şubesiyle ilişkiye giren sonucuna katlanır."