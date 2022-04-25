Nedim Şener'den olay sözler: Ortaya çıkartılmasalardı, şimdi...

FETÖ ile mücadele tüm hızıyla sürerken, Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra devam eden operasyonlara ilişkin çarpıcı istatistikleri paylaştı. "FETÖ’cüleri bıraksanız general ve yüzbaşı olacaklar" başlıklı yazısında "ankesörlü hat" operasyonlarının önemine değinen Şener, İzmir Cumhuriyet Savcılığı'nın 19 Kasım 2019 tarihinden bu yana, 23 operasyonda toplam 3 bin 835 kişi hakkında FETÖ’den işlem yaptığına dikkat çekerek, "Bunların 2 bin 337 TSK’da görev yapan muvazzaf askerlerden, 712’si muvazzaf olmayan askerlerden, 831’i ise 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencilerinden oluşuyor" dedi. Ankesörlü hat operasyonları sayesinde teğmenlerin üsteğmen, üsteğmenlerin yüzbaşı, yüzbaşıların yarbay, yarbayların da albay olmasının engellendiğini ifade eden Şener, aksi bir senaryoda neler olacağını şu ifadelerle izah etti:

"İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ bağlantısını ortaya çıkardığı 52 albay bugün TSK içinde general rütbesiyle görev yapıyor olacaktı.

Tehlikenin büyüklüğü hakkında bazı genel rakamlar vereyim. 15 Temmuz darbe girişimine katılan FETÖ mensubu subay/astsubay sayısı 5 bin 600 idi. 2017’den beri yürütülen ‘Ankesörlü hat’ operasyonlarında FETÖ iltisakı ortaya çıkarılan ve haklarında gözaltı kararı verilenlerin sayısı 26 bin 450, gözaltına alınanların sayısı 24 bin 222, tutuklananların sayısı 8 bin 764, adli kontrolle bırakılanların sayısı 12 bin 993, serbest bırakılanların sayısı 2 bin 228, etkin pişmanlıktan yararlananların sayısı 8 bin 986 yani itirafçılık oranı yüzde 37.

Rakamlar, FETÖ’nün dün olduğu gibi bugün ve yarın da tehlike olacağını gösteriyor. Okumasını bilene..."