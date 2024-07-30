Nedim Şener’den, o alçaklar için olay çağrı! Türkiye hemen bunu yapmalı

Nedim Şener, PKK'nın TBMM'deki temsilcilerinin terör propagandası yaptığını belirtti. Şener, bazı seçmenlerin halay eşliğinde PKK marşını söyleyerek provokasyon yaptığını ifade etti. Terör propagandası yapanların vatandaşlıktan çıkarılmasını öneren Şener, Hürriyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

“Terör örgütü PKK’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki temsilcisi PKK/DEM nasıl “demokrasi, siyaset, hukuk ve insan hakları” kavramlarının arkasında açık açık terör propagandası yapıyorsa, şimdi de bir kısım seçmeni halay arkasında aynı şeye başladı. (…)

PKK/DEM’in ve örgütün sahip çıktığı bazı şahıslar halay eşliğinde PKK terör örgütünün marşını söylüyorlar. Bunu da sosyal medyada yayınlayarak, hep istedikleri ama hiçbir zaman gerçekleşmeyen ve asla da yaşanmayacak Türk-Kürt çatışmasının ortaya çıkmasını amaçlıyorlar. Buna karşı savcılıklar harekete geçiyor ve terör örgütü propagandası yapanları gözaltına alıyor. Yayılma yolu sosyal medya olduğu için bunun yurtiçi olduğu gibi yurtdışı ayağı da var.

VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILSINLAR

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Bu propaganda toplumun büyük kısmında tepki oluşturmadan devletin ilgili kurumlarının; yasama ve yürütmesiyle önlemler düşünmesi gerekiyor. MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin terörist propagandası yapan bölücülerle ilgili “vatandaşlıktan çıkarılsınlar” önerisini düşünmek gerekir. Bu kişiler bölücü terör örgütünün propagandasını yaptığına göre niyetleri de ortada demektir. Beraber yaşamak istemeyen bölücüyü zorlamak anlamsız. Vatandaşlıktan çıkarılmasını sağlayacak yasal düzenleme getirilmeli ve hangi ülkeye kabul edilirse orada halay eşliğinde terör propagandası yapabilir. Mesela Japonya olabilir ya da PKK/HDP’li Ferhat Encü gibi Portekizli(!) olabilirler...

BDP Genel Başkanı Mustafa Destici de bu konuyla ilgili yasa teklifi hazırlayacaklarını açıkladı. Bu konu ciddiyetle ele alınmalı. PKK ve FETÖ başta terör örgütü propagandası yapanlar vatandaşlıktan çıkarılmalı. Zamanla farklı çatışmalara sebep olacak bu propagandaya izin verilmemeli. Dağda, sınır içinde ve sınır ötesinde teröristlere karşı gerçekleştirilen etkili mücadele TBMM’deki PKK’nın siyasi ayağının başını çektiği alanlarda da verilmeli…”