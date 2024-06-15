Nedim Şener'den çok konuşulacak öneri: Türkiye, acilen bunu yapmalı! Artık kaçınılmaz bir zorunluluk oldu

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, geçici sığınmacı ve göçmenlerin büyük kısmını AB ile imzalanan “Geri Kabul Anlaşması” ile barındıran Türkiye’nin değişen koşullar altında politikasını gözden geçirmesinin kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunu söyledi.

Şener, “Türkiye, Avrupa’ya gitmek isteyen sığınmacılara Batı kapılarını yine açmalı” önerisi getirdi.

Göçmenlerin giderek güvenlik sorunu haline döndüğünü söyleyen Şener, iktidarın da ana muhalefetin de bu konuda ortada buluştuğunu belirtti. Şener, “Kalmak isteyen kalsın, ülkesine dönmek isteyen dönsün ama Avrupa ülkelerine gitmek isteyenler ise engellenmesin. Bunun için Türkiye, AB ile imzalanan Geri Kabul Anlaşması’ndan çekilmeli” dedi.



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