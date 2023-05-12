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Medya Nedim Şener, seçimlere iki gün kala çok net konuştu! "Adeta..." deyip duyurdu
Medya

Nedim Şener, seçimlere iki gün kala çok net konuştu! "Adeta..." deyip duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-05-12 12:25:00 -
Nedim Şener, seçimlere iki gün kala çok net konuştu! "Adeta..." deyip duyurdu

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylıktan çekildiğini açıkladı. Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener ise İnce'nin kararının arkasında FETÖ'nün olduğunu belirtti.

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylıktan çekildiğini açıkladı. 

İnce'nin kararının arkasında FETÖ'nün olduğunu belirten Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener ise "Hakaret, iftira, sahte dekontlar, porno sitelerinden alınmış fotoğraflarla yapılan montajlarla şantaj ve tehditte bulunan FETÖ’cüler, başka PKK’lılar başta olmak üzere CHP Genel Merkezi ve belediyelerin trol ağları Muharrem İnce’ye adeta diz çöktürdü" dedi.

 
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