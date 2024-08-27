Nedim Şener, resmen tokat manyağı yaptı! Manipülatör Erol artık insan içine çıkamayacak

Gazeteci Nedim Şener, son olarak "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek istifa ediyor" manipülasyonunda başı çeken Erol Mütercimler'e ilişkin dikkat çeken ayrıntıları yazdı.

Yazar Erol Mütercimler, Youtube kanalında yaptığı bir yayında Mehmet Şimşek’in iki hafta önce istifa ettiğini, ancak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın araya girerek istifayı engellediğini iddia etmişti. Mütercimler, istifa gerekçesinin “zenginlere vergi affı” ile ilgili olduğunu öne sürmüştü.

İletişim Bakanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mütercimler'in iddiasını yalanladı. DMM, iddiaların “piyasalara tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan dezenformatif haberler” olduğunu belirterek “itibar etmeyiniz” dedi.

Hürriyet gazetesinden Nedim Şener "Mehmet Şimşek’in istifası yalanı Erol Mütercimler ve FETÖ’cü Turhan Bozkurt" başlıklı yazısında Mütercimler'e ilişkin dikkat çeken ayrıntıları yazdı.

Şener, Mütercimlerin "1998 yılında da Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’i arayıp FETÖ elebaşı Gülen’le kahve içerken fotoğraf çekilmesi karşılığında 5 milyon dolar teklifinde bulunduğuna" da dikkat çekti.

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Şener'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Erol Mütercimler geçmiş yıllarda da sık sık televizyonlara çıkar, ekonomi ve döviz kuru üzerine provokatif tahminlerde bulunurdu. Belli ki halkın yaşadığı ekonomik sıkıntıları, Mehmet Şimşek’in gerçek dışı istifa iddiasını gündeme getirerek bir kaosun fitilini ateşlemek istiyor.

2019 yılına ilişkin şu korkutucu olduğu kadar provokatif yalanı hâlâ arşivlerde duruyor: “2019 yılında bölgede su gibi kan akacak, savaş Türkiye’ye sıçratılacak, mevduatlar dondurulacak...”

Bunlar bir yazarın ekonomi hakkındaki analizi ya da tahmini değil; hiçbirisi zaman içinde gerçekleşmeyen, doğrudan kaos çıkarma amaçlı provokatif söylemler. “Üzerinde durulmayacak basit yalanlar” diye diye bugünlere geldik. Normalde üzerinde durulmayacak Mehmet Şimşek’in istifası yalanının ekonominin kırılgan olduğu bugünkü koşullarda nasıl bir kaosu tetiklediğini herkes gördü. SPK ve savcılık bundan dolayı harekete geçti.

Erol Mütercimler sadece uzmanı olmadığı ekonomi ve döviz konularında değil, siyasi konularda da gerçek dışı iddiaları ile gündeme gelmişti.

(...) Erol Mütercimler, 1998 yılında da Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’i arayıp FETÖ elebaşı Gülen’le kahve içerken fotoğraf çekilmesi karşılığında 5 milyon dolar teklifinde bulunmuştu. Mütercimler’in hiç unutmadığım yalanlarından birisi de FETÖ’nün 15 Temmuz darbe gecesine ilişkin olanıdır. Dönemin İçişleri Bakanı Efkan Âlâ için 15 Temmuz gecesi “Gürcistan’a kaçıyordu” yalanını ortaya atmıştı.

Söylediği yalanlar yazdığı kitaplar gibi ciltleri doldurur ama huylu huyundan vazgeçmez."

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