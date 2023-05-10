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Medya Nedim Şener, Mansur Yavaş'ın ipliğini böyle pazara çıkardı! Vay kurnaz vay
Medya

Nedim Şener, Mansur Yavaş'ın ipliğini böyle pazara çıkardı! Vay kurnaz vay

Yeniakit Publisher
2023-05-10 13:04:00 -
Nedim Şener, Mansur Yavaş'ın ipliğini böyle pazara çıkardı! Vay kurnaz vay

Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, HDP’nin adını hiç ağzına almadan ve PKK-HDP ilişkisine değinmeden, PKK ile Hüda Par’ı PKK ile eşleştirerek aklı sıra algı operasyonu yaptığını belirten Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, Yavaş'ın “PKK-Hüda Par ayrımı olmaz, teröristtir teröristtir. Hüda Par ve PKK’nın görüşleri aynı. Hüda Par’a da PKK’ya da karşıyız” sözlerinin "siyasi kurnazlık" olduğunu belirtti.

Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, HDP’nin adını hiç ağzına almadan ve PKK-HDP ilişkisine değinmeden, PKK ile Hüda Par’ı PKK ile eşleştirerek aklı sıra algı operasyonu yaptığını belirten Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, Yavaş'ın “PKK-Hüda Par ayrımı olmaz, teröristtir teröristtir. Hüda Par ve PKK’nın görüşleri aynı. Hüda Par’a da PKK’ya da karşıyız” sözlerinin "siyasi kurnazlık" olduğunu belirtti. 

Şener, yazısında özetle şunları kaydetti:

"Kemal Kılıçdaroğlu ile adayı olduğu 6’lı Masa partilerinin PKK’nın siyasi kolu HDP ile girdiği işbirliği zaman geçtikçe özellikle Kılıçdaroğlu bakımından “amaç birliğine” dönüşürken, bunun seçmende yarattığı rahatsızlığı gidermek için MHP kökenli ve ülkücü olduğunu söylenen Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş meydanlara sürüldü.

Yavaş, siyasi kurnazlık yaparak, HDP’nin adını hiç ağzına almadan ve PKK-HDP ilişkisine değinmeden, PKK ile Hüda Par’ı PKK ile eşleştirerek aklı sıra algı operasyonu yaptı, “PKK-Hüda Par ayrımı olmaz, teröristtir teröristtir. Hüda Par ve PKK’nın görüşleri aynı. Hüda Par’a da PKK’ya da karşıyız” dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

(…) HDP’ye tek laf etmeyen Mansur Yavaş, ekrana çıkıp bir de PKK’nın siyasi kolu HDP’ye şu sözlerle sahip çıktı: “Belki Meclis’te olup derdini anlatmak istiyor, meşrudur eğer bu şekilde düşünüyorsa. Demirtaş’ın bir açıklamasını gördüm. Diyor ki, ‘PKK silah bırakmalıdır’.

Belki HDP bu şekilde Meclis’e gelip ‘Yeter artık silahları bırakın ne konuşulacaksa Meclis’te konuşulacak’ diyecek. Bunda kötü bir şey yok ki.”

YAVAŞ’IN YALANI AKŞENER’İN HEZEYANI

Yaratmaya çalıştığı algı operasyonunu eline yüzüne bulaştıran Mansur Yavaş, hükümetin hem İmralı’da hükümlü olan PKK elebaşı Öcalan’a hem de dağdaki teröristlere adam gönderdiği yalanını söyledi. Bu yalanı Meral Akşener de meydanlarda tekrarladı. (…)"

 

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