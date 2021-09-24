Nedim Saban CHP'ye isyan etti: Orta çağ zihniyeti!

Nedim saban'ın kurucusu olduğu Tiyatrokare'nin oyunu Ağaçlar Ayakta Ölür, 29 Eylül'de Özgürlük Parkı'nda sahnelenecekti.

Oyunları bir bir engellenen Nedim Saban sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile CHP'li Kadıköy Belediyesi'ne seslendi:

"Burada yapılan konserler, hiçbir kurala dikkat edilmeden devam ediyor. Hakkımızı mahkemede arayacağız."

Oyunun programdan kaldırıldığını öğrenen Saban, "Kadıköy Belediyesi, sansürcü Orta Çağ zihniyeti uyguluyor" dedi ve ekledi:

"Geçen ayki Ahududu oyunumuzda sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle bize tebligat yollandı. Belediye gerekli düzeni sağlamak zorunda ama yapmıyor. Burada yapılan konserler, hiçbir kurala dikkat edilmeden devam ediyor. Hakkımızı mahkemede arayacağız."

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan ve Kadıköy Belediye'sine seslenen Nedim Saban, belediyenin aynı yerde düzenlediği konserlerde sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüntüleri de paylaştı.