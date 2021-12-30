Nedenlerini birer birer sıraladı: Erdoğan sıra dışı bir lider

"Çakal Carlos" lakabıyla tanınan Baran dergisi yazarı Salim Muhammed, Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında çok konuşulacak tespitlerde bulundu.

"Erdoğan sıradışı bir lider" diyen Muhammed, "Kendisi yüksele yüksele cumhurbaşkanlığına kadar geldi. Ülkeyi başta Gülenistler olmak üzere bazı CIA uzantılarından temizledi. Bu bir şaka değil, Gülen onu iktidardan indirebileceğini zannediyordu. Erdoğan çok güçlü bir adam olduğunu gösterdi" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ve Rusya'nın beklenenden çok daha iyi ilişkilere sahip olduğunu aktaran Salim Muhammed şöyle devam etti:

"Türkiye, Rusya ile beklenenden daha iyi ilişkilere sahip ve bu ilişkiler sadece Rusya’nın arzularına göre gelişmiyor. Bunu doğrulayan bazı hadiseler de var; mesela işgal altındaki Azerbaycan topraklarının geri alınması için faşist Ermenilere karşı verilen savaş bunlardan biri. Rusya bu meselenin herhangi bir tarafı olarak görülmeyebilir; fakat Rusya’nın bu mevzuda Ermenilerin tarafında olması bekleniyordu. Bu ihtimal Erdoğan’ın müdahale etmesinin önüne geçemediği gibi Rusya ile ilişkilerini devam ettirmesini de engellemedi.

Daha önce söylemiş olmama rağmen tekrarlamakta fayda gördüğüm bir şey var; Türkiye’nin bir NATO ülkesi olarak Rusya’dan gelişmiş silahlar alıyor olması gerçekten olağanüstü bir hadise. Türkiye, asker sayısı bakımından ABD’den sonra en büyük NATO ülkesi. Yankiler buna şiddetle karşı çıksa da Erdoğan geri adım atmadı ve kararından taviz vermedi. Çünkü bu Türkiye’nin güvenliği için ehemmiyetliydi. Türkiye Ruslara karşı kendisini koruyacak silahlara sahipken emperyalistlere ve onların ülkenin çevresini kuşatmış ajan devletlerine karşı koruyacak silahı yoktu. İsrail, Arap devletleri vs… Elbette İsrail mi Amerikan imparatorluğunun ajanıdır yoksa Amerikan imparatorluğu mu İsrail’in, orası tartışılır. Bu bakımdan Erdoğan’ın politikası takdire şayan."

Başkan Erdoğan'a karşı büyük saygı beslediğini dile getiren Salim Muhammed, şunları kaydetti:

"ABD ve İsrail’in istemediği şeylerden biri de benim serbest bırakılmam. Venezüella’nın başarısı için özgürlüğüme kavuşmam gerekiyor. Serbest kalmam için teşebbüste bulunan Başkan Chavez emperyalistler tarafından zehirlenerek öldürüldü. Mevcut Başkan Maduro ise benim Venezüella’ya dönmem hususunda bir çalışma yapamıyor.

Hülasa, Erdoğan’a saygı duyuyorum. Çok iyi stratejilerle adım adım güçlendi ve M. Kemal’den bu yana Türkiye’nin en güçlü adamı hâline gelmeyi bildi.

Türkiye’nin çok sayıda mültecinin göçüne muhatap kalması meselesi dışında Tahran’da iktidarı elinde bulunduran İranlı devrimcilerle iyi geçindi Türkiye. Mülteci meselesi Türkiye hükümetini ve Türk halkını ekonomik açıdan zorlayan bir mevzu olmasının yanında insanlık açısından bir gurur tablosudur."

Salim Muhammed, Amerikan emperyalizmi ve Siyonizmin Türkiye'ye karşı ekonomik bir savaş yürüttüğünü belirterek, "Askerî olarak Türkiye’yi mağlup edemedikleri için bunu ekonomi üzerinden yapmak istiyorlar. Türkiye güçlüdür, bunun da üstesinden gelecektir" dedi.