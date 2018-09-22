Nedeni bilinmiyor! Silahlı kavgada hayatını kaybetti

Siirt'te çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Bahçelievler Mahallesi'nde V.İ. ile Seyithan Kızılkan (35) arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu V.İ. tabancayla ateş ederek Kızılkan'ı yaraladı.

112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kızılkan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Polis ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.

Kızılkan'ın cenazesi hastane morgunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, hayatını kaybeden Kızılkan'ın yakınlarını hastanede ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.