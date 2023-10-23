Neden yıkım kararı alındığı ortaya çıktı: Mardin’de betonarme binalara yıkım kararı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca alınan karar doğrultusunda, kenttin tarihi görünümünü ve kültürel dokusunu bozan sit alanı içerisinde yer alan betonarme yapıların yıkımlarını sürdürüyor.

Mardin, tarihi taş yapıları ile yüzyıllardan beridir ayakta kalan, içerisinde barındırdığı kültürel yapıyı ilmek ilmek dar taş sokaklarında yansıtan, tarihi miras olarak günümüze kadar gelen bu tarihi dokuyu gelecek nesillere daha görünür bir şekilde aktarmak adına betonarme yapılar yıkılıyor.

Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca; Şehidiye Mahallesi 316 ada 5 parselde bulunan 308 metrekare betonarme yapının zemin ve iki katı yıkılmıştır. Şehidiye Mahallesi 346 ada 1 nolu parselde bulunan 6 katlı betonarme binanın bin 108 metrekare toplam 10 adet daire ve 2 adet dükkan yıkıldı. Şehidiye Mahallesi 282 ada 7 nolu parselde bulunan 2 kattan oluşan toplam 100 metrekare betonarme eklenti yıkıldı.

Teker Mahallesi 387 ada 6 nolu parselde bulunan 4 katlı yapının 4. ve 5. betonarme katların yıkımı devam etmektedir. Teker Mahallesi 392 ada 3 nolu parselde bulunan 3 kat betonarme eklenti yıkımı sürüyor.

Proje çerçevesinde, her yıl on binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilen ve her geçen gün kendisine daha çok hayran bıraktıran Mardin’de şu ana kadar toplamda 46 bina olmak üzere 182 bağımsız yapının yıkımı gerçekleştirildi.