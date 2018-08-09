Neden sürekli yorgun hissediyorsunuz?

YETERSİZ UYKU

Güzel bir gece uykusu sadece dinlenmenizi sağlamıyor. Gece uykusu sırasında vücut iyi-kötü kolestrolü dengelemek, kas ve kemikleri güçlendirmek ve vücudun yağ depolaması gibi önemli işlevlerde bulunuyor. İyi bir uyku çekememek aynı zamanda depresyona da yol açabilir.

ABUR CUBURU FAZLA KAÇIRMAK

Aslında hızlı bir enerji depolama yöntemi sanılsa da uzun vadede bu durumun tam zıttı oluyor. Bilimsel araştırmalar fast food alışkanlığının bünyeyi yavaşlattığını ortaya çıkarıyor.

YETERİ KADAR SU İÇMEMEK

Pek çok insan dehidrasyon sebebiyle enerjilerinin tükendiğini fark etmiyor. Fakat her şeyin olduğu gibi fazla su da sağlıklı değil. Bunu anlamak için ufak bir de test mevcut. Tuvalete girdiğinizde idrarınız koyu sarı ya da çok açık renkte ise daha fazla su içmeniz için vücudunuz size sinyal gönderiyor demektir.

B VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ

Vücuttaki glukozun enerjiye döndürülebilmesi için B vitaminine ihtiyaç duyulur.Sabah ve akşam alınacak B vitaminleri vücudu zinde tutmaya katkı sağlar.

ENFEKSYON

Farkında olmadan mikrop kapmış olabilirsiniz! Elleriniz sıkça yıkamayı ve kişisel hijyeninize dikkat etmeyi unutmayın.