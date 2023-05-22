"Neden sadece Kılıçdaroğlu?" diyen isimden Ümit Özdağ'a flaş çağrı: HDP'li Pervin Buldan'la da kucaklaş
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yarın saat 11:00'de Zafer Partisi Genel Merkezi'nde düzenleyeceği basın toplantısına Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak. Konuyla ilgili CHP'nin eski Strateji Geliştirme Komisyonu Başkanı Fidel Okan'dan olay bir çağrı geldi.
"Neden sadece Kılıçdaroğlu?" diyen Okan, "Millet İttifakı liderleri ile HDP adına Pervin Buldan’da bu mutlu güne katılmalı!" ifadelerini kullandı.
"Kılıçdaroğlu, Özdağ, Akşener, Buldan, Davutoğlu, Babacan, Uysal ve Karamollaoğlu el ele tutuşarak poz vermeli." diyen Fidel Okan, Ümit Özdağ ile HDP'li Pervin Buldan'ın ayrıca kucaklaşması gerektiğini yazdı.
İşte o çarpıcı tweet: