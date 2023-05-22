  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem "Neden sadece Kılıçdaroğlu?" diyen isimden Ümit Özdağ'a flaş çağrı: HDP'li Pervin Buldan'la da kucaklaş
Gündem

"Neden sadece Kılıçdaroğlu?" diyen isimden Ümit Özdağ'a flaş çağrı: HDP'li Pervin Buldan'la da kucaklaş

Yeniakit Publisher
2023-05-22 21:41:00 - 2023-05-22 21:43:06
"Neden sadece Kılıçdaroğlu?" diyen isimden Ümit Özdağ'a flaş çağrı: HDP'li Pervin Buldan'la da kucaklaş

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yarın saat 11:00'de Zafer Partisi Genel Merkezi'nde düzenleyeceği basın toplantısına Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak. Konuyla ilgili CHP'nin eski Strateji Geliştirme Komisyonu Başkanı Fidel Okan'dan olay bir çağrı geldi.

"Neden sadece Kılıçdaroğlu?" diyen Okan, "Millet İttifakı liderleri ile HDP adına Pervin Buldan’da bu mutlu güne katılmalı!" ifadelerini kullandı.

"Kılıçdaroğlu, Özdağ, Akşener, Buldan, Davutoğlu, Babacan, Uysal ve Karamollaoğlu el ele tutuşarak poz vermeli." diyen Fidel Okan, Ümit Özdağ ile HDP'li Pervin Buldan'ın ayrıca kucaklaşması gerektiğini yazdı.

İşte o çarpıcı tweet:

Kılıçdaroğlu yeni kılığa girdi! Dün HDP-PKK'ya, bugün Ümit Özdağ'a
Kılıçdaroğlu yeni kılığa girdi! Dün HDP-PKK'ya, bugün Ümit Özdağ'a

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kılıçdaroğlu yeni kılığa girdi! Dün HDP-PKK'ya, bugün Ümit Özdağ'a

HDPKK'dan skandal tehdit: KK kazanırsa neler yapacaklarını itiraf ettiler
HDPKK'dan skandal tehdit: KK kazanırsa neler yapacaklarını itiraf ettiler

Siyaset

HDPKK'dan skandal tehdit: KK kazanırsa neler yapacaklarını itiraf ettiler

HDP'li Hasip Kaplan Türkiye'yi böyle tehdit etti! 'Kılıçdaroğlu seçilecek Selo gelecek'
HDP'li Hasip Kaplan Türkiye'yi böyle tehdit etti! 'Kılıçdaroğlu seçilecek Selo gelecek'

Siyaset

HDP'li Hasip Kaplan Türkiye'yi böyle tehdit etti! 'Kılıçdaroğlu seçilecek Selo gelecek'

HDP'yi aklamaya çalışan KK'ya arşiv tokadı
HDP'yi aklamaya çalışan KK'ya arşiv tokadı

Siyaset

HDP'yi aklamaya çalışan KK'ya arşiv tokadı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23