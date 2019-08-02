Neden riviera tercih etmemeliyiz?

Sızma zeytinyağı dengeli asitleri ve zararsız olması bakımından oldukça sık tercih ediliyor. Zeytinağının yapım aşamasıda bir o kadar saflık içeriyor. Doğal zeytin özünden elde edilen, meyvenin öz suyu denebilir. Bu denli doğal bir ürünü tercih etmenizde, düzenli, doğal ve dengeli tükettiğinizde, hiçbir sakıncası yoktur.

Riviera yapılırken, sızma zeytinyağı için kullanılmayan, 3.kalitede olan zeytinler bekletilerek yapılır. Bu zeytinlerin asit dengeleri yüksek olduğu için, birçok işlemden geçerler. Bu işlemler sonucunda elde edilen yağda, hiçbir yarar ve tat kalmadığı için, içerisine yüzde 20 kadar sızma zeytinyağı eklenir.

Bu nedenle bulabilirseniz doğal sızma zeytinyağı almanız, en doğru tercih olacaktır. Riviera kullanmak istiyorsanızda, kızartma yağı yerine, saf tüketmeye özen göstermelisiniz.