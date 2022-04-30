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Siyaset Neden kamuoyunun önüne konulmuyor? Bu konuda AK Parti suçlu
Siyaset

Neden kamuoyunun önüne konulmuyor? Bu konuda AK Parti suçlu

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "AK Parti’nin, Mobese’de yaptığını, akıllı sayaçta yaptığını, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, PKK’lıları işe alma operasyonunda, gerçekleştiremediği için “AK Parti suçlu” dedim.." ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-30 12:29:00 -
Neden kamuoyunun önüne konulmuyor? Bu konuda AK Parti suçlu

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun algı oyunlarını AK Parti'nin ortaya çıkarmasını hatırlatarak, İBB'de işe alınan PKK'lı üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

Karahasanoğlu'nun yazısı şu şekilde:

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yalanı, AK Parti iktidarında suçların takibini de yapabilmek için sokaklara yerleştirilen MOBESE kameraları ile üç dakikada deşifre edilmedi mi?

Ekrem, kontrpiyede kalan kaleciler gibi, ağlara giden topu, sadece seyretmekle yetindi..

Oysa MOBESE kayıtları olmasaydı, bugün dahi tartışıyor olacaktık:

“Ekrem İmamoğlu, İngiliz elçisi ile İstanbullular kardan kapalı yollarda mahsur kaldığı saatlerde mi balık yedi? Yoksa kendisine iftira mı ediliyor?”

Ekrem İmamoğlu grubu bu olayı bile kendi hanelerine artı puan olarak yazdırıp, “Engelleniyoruz. Kıskançlıklarından, kar mahrumiyeti yaşanan tarihten bir ay önceki yemeği bile, yeni gibi gösteriyorlar.. Ekrem başkan çalışıyor.. Kıskananlar iftira atıyorlar” diyeceklerdi..

Bir başka örnek..

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