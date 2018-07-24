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Neden kahvaltıda yumurta tüketmeliyiz?

Kahvaltıda yumurta yemenin faydaları nelerdir? İşte kahvaltı da yumurta tüketmenin inanılmaz etkileri...

24 Temmuz 2018 Salı 19:31
Neden kahvaltıda yumurta tüketmeliyiz?

Bakın yumurta kahvaltıda yendiğinde ne gibi faydalar sağlıyor!

Sabah tembelliğini üzerinizden atmak ve enerjik hissetmek için ihtiyacınız olan bir adet yumurta! Enerji deposu bu yiyecek hemen canlanmamıza yardımcı oluyor.

Protein bakımından zengin yumurtalı kahvaltı sizi tok tutarak atıştırmanızı engelliyor. Diyet yapanların sabah kahvaltısında yumurta tüketmesinde fayda var.

Yumurtanın içindeki albumin vücudunuzun protein depolamasını sağlıyor, bu da tüm gün boyunca sizi zinde tutuyor. Egzersiz yapmaya niyetiniz varsa, sabah yiyeceğiniz bir yumurta size gereken tüm gücü temin etmenizde yardımcı olacaktır.

 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 19:31
  1. yumurta
  2. kahvaltı

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