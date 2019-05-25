Neden her gün 3 adet ceviz yemeliyiz?

Sağlıklı yağlar, lifler, vitamin ve minareller barındıran ceviz düzenli ve ölçülü tüketildiğinde sağlığımızı olumlu anlamda etkiliyor. Uzmanlar her gün 3 adet ceviz tüketmenin hem çocukların gelişimini hem yetişkinlerinin sağlığını olumlu etkilediğini vurguluyor. Hoş tadıyla tatlılarımızı süsleyen cevizi, az miktar kuru meyve ile karıştırıp yanına da bir bardak süt eklediğinizde alın size şahane bir ara öğün.

İşte, her gün 3 adet ceviz yemenin faydaları

Omega-3 deposu

Ceviz tam bir Omega-3 kaynağıdır. Omega-3 ise kalp sağlığı için son derece yararlıdır.

İltihabı azaltır

Ceviz içerdiği bileşiklerle vücuttaki iltihabı azaltır.

Bağırsaklar için önemli

Ceviz bağırsaktaki yararlı bakterileri besler. Bu sayede vücut daha sağlıklı olur ve birçok hastalığa karşı korunur.

Kanser riskini azaltıyor

Yapılan araştırmalar cevizin prostat, meme ve kolorektal kanserlerin yaşanma riskini azalttığını kanıtlamıştır.

Kan şekerini düzenler

Ceviz tip 2 diyabet hastaları için son derece faydalıdır. Ceviz kan şekerini düzenler.

Kilo vermenize yardımcı olur

Diyet listenizde yer alan ceviz daha uzun süre tok kalmanızı sağlar. Ölçülü tüketildiğinde ceviz kilo vermenize yardımcı olur.

Çocuk sahibi olmak isteyenler için önemli

Uzmanlar çocuk sahibi olmak isteyen erkeklerin düzenli ve dengeli olarak ceviz tüketmesini öneriyor.

Kabızlığı ortadan kaldırır

Ceviz içerdiği liflerden dolayı kabızlık sorunundan kurtulmanıza yardımcı olur.

Beyin sağlığı için önemli

Şekli nedeniyle sıklıkla beyine benzetilen ceviz gerçekten de beyin sağlığımız için kıymetlidir. Bu nedenle sağlıklı bir beyin için hem çocuklar hem de yetişkinler her gün 3 adet ceviz tüketmelidir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Bağışıklık sistemini güçlendiren cevizi mutlaka çocuklarınızın beslenme çantalarına eklemeniz gerekli.

Uyku düzenini sağlar

Uykusuzluk çekiyorsanız; yalnızca üç adet ceviz sizin için şahane bir ilaç olacaktır. Ceviz içerdiği melatonin güzel bir uyku çekmenize yardımcı olacaktır.

Güçlü kemikler

Ceviz güçlü kemik ve dişlerin anahtarıdır.

Hafızayı güçlendirir

Yapılan araştırmalar cevizin hafızayı güçlendirdiğini ortaya koymuştur. Ayrıca ceviz düzenli tüketildiğinde Alzheimer gibi hastalıklara karşı koruyucu özellik gösterir.

Aman dikkat!

Son derece sağlıklı olan cevizin ölçülü olarak tüketilmesi son derece önemlidir. Avuç avuç tüketilen ceviz hem kilo problemlerine hem de bağırsak sorunlarına yol açabilir.

Bebeklere ceviz verilir mi?

Uzmanlar bir yaş sonrası bebeklerin mamalarına cevizin küçültülerek eklenebileceğini belirtiyor. Bir yaş öncesinde ceviz bebeğin alerjik reaksiyonlar vermesine sebep olabilir. Şayet bebeğinizin alerjik bir bünyesi yok ise doktorunuzun tavsiyesiyle bu lezzetli yemişi bebeğinize verebilirsiniz. Kesinlikle doktorunuza danışmadan bebeğinize ceviz vermeyin!