Neden her gün 1 bardak maden suyu içmelisiniz? Maden suyu içmenin inanılmaz faydaları

Maden suyunun düzenli tüketimi kemik sağlığını geliştiriyor; kadınlarda görülen menopoz sonrası kemik yoğunluğunun azalması (osteoporoz) gibi hastalıkların önlenmesinde fayda sağlıyor.

Aynı zamanda magnezyum içeriğiyle kas performansını koruyor. Yapılan bilimsel çalışmalar maden suyunun, magnezyum ve potasyum içeriği sayesinde kötü kolesterolü düşürücü etkisini olduğunu ortaya koyuyor.

Özellikle ağır yemekler sonrasında ya da yemeği fazla kaçırmışsak imdadımıza yetişen maden suyu sülfat içeriği sayesinde pankreastan amilaz salgısını artırarak sindirime yardımcı oluyor.

Maden suyu zengin mineral içeriği ile cilt sağlığını korumak için de önemli katkıda bulunuyor; cildi nemlendiriyor ve kırışıklıkları geciktiriyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak "Maden suyu romatizma ve artrit ile ilgili enflamasyonların azaltılmasına yardımcı olur" diyor.

İçeriğinde bulunan bikarbonat, klorid, potasyum ve sodyum eloktrolitleri dehidratasyonu engelleyerek su emilimini sağlıyor. Ayrıca yapılan çalışmalar; kalsiyum oksalat konsantrasyonunu azaltarak böbrek taşı riskini düşürücü etkisi yaptığını gösteriyor. Vücut sıvılarında yer alan elektrolitler; kalp, sinir ve kas fonksiyonlarının düzenli çalışmasını sağlıyor.

Sıcak yaz günlerinde terle kaybedilen sıvı ve elektrolit kayıplarının yerine konulmasında sağlıklı bir tercih olarak öne çıkan maden suyu, içeriğinde bulunan bikarbonat, klorid, potasyum ve sodyum sayesinde terleme ile kaybedilen mineralleri yerine koyuyor.

Özellikle de sporcularda egzersiz sırası ve sonrasında kaybedilen sıvı ve elektrolit kaybına karşı önemli fayda sağlayan maden suyu, magnezyum içeriğiyle kas kramplarını önleyerek performansı koruyor.Maden suyu zengin magnezyum içeriği sayesinde yüksek kan basıncının düzenlenmesinde katkı sağlıyor. Yapılan bir çalışma; günde 1 su bardağı maden suyu tüketen bir hipertansiyon hastasında kan basıncının normal düzeye gerilediğini gösteriyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak "Maden suyu magnezyum içeriği sayesinde insülin hormonunun duyarlılığını artırarak kan şekerinin dengelenmesine katkı sağlamaktadır" diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak, "Toplumumuzda sıkça birbirine karıştırılan maden suyu ile soda aslında farklı içecekler. Soda; içilebilir nitelikteki herhangi bir suya karbondioksit ve sodyum eklenmesiyle oluşur.

Sodada sodyum haricinde zengin mineraller bulunmazken, maden suyu yer alının çeşitli katmanlarından kendiliğinden veya uygun yöntemlerle çıkarılır ve dengeli bir mineral örüntüsüne sahiptir. Ayrıca meyveli soda adıyla geçen gazlı içecekler yapay katkı maddeleri, renklendirici ve yapay tatlandırıcı içerebildiğinden tüketilmemelidir.

Meyveli soda yerine maden suyuna taze sıkılmış meyve suyu veya taze meyve parçaları ile doğal aroma ilave edilerek yaz aylarında serinletici bir alternatif elde edilebilir. Ancak burada eklenen meyve suyu miktarına enerji açısından dikkat edilmelidir. Kalorisiz olan maden suyunu yüksek enerjili bir içeceğe dönüştürmekten kaçınılmalıdır" diyor.