Neden elektrik çarpıyormuş hissine kapılırız?

Teknoloji çağında olmamız sebebiyle başta, yanımızdan ayırmadığımız telfonlar olmak üzere, her elektronik alet bize manyetik enerjisini aktarıyor. Bu enerji, vücutta halsizlik ve bitkinlik gibi birçok sorunu beraberinde getirebilir. Stres ve yük birikimi yaşayan toplumda aşırı tembellik görülürken, aksayan işler ve ruh gibi insanlar meydana geliyor.

Sonuç olarak metal bir nesneye ya da bir insana dokunduğunuzda bile statik elektrik aktarmış olursunuz.

Bu durumu azaltmak için neler yapmalı?

- Saçlarınızı kuruturken kurutma makinası kullanmayın. Doğal şekilde kurumasını sağlayın.

- Florasan ampulleri çıkarın, klasik ampul takın.

- Telefonunuzla işiniz olmadığı takdirde uzakta tutun ve geceleri kapatın.

Vücuda yüklenen elektrik sorunundan kurtulmak için;

Çıplak ayakla toprağa basarak ya da toprakla uğraşarak bu sorundan kurtulmanız mümkün.

Ayrıca elektrik yüklü olduğunuzu anladığınızda duş almanız da bir nebze sizi rahatlatacaktır.