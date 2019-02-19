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Neden balık yemeliyiz? Balık yemek için 5 büyük neden!

Neden balık yemeliyiz? Balık yemek kalp hastalıklarına yakalanma riskini düşürür. Saç ve deriyi güzelleştirir. Depresyondan korur. Kemik erimesini önler. İşte balık yemenin gerekliliğine dair detaylar...

19 Şubat 2019 Salı 23:47
Neden balık yemeliyiz? Balık yemek için 5 büyük neden!

Neden balık yemeliyiz? Balık yemek kalp hastalıklarına yakalanma riskini düşürür. Saç ve deriyi güzelleştirir. Depresyondan korur. Kemik erimesini önler. İşte balık yemenin gerekliliğine dair detaylar...

Balık etinin, insan sağlığı açısından birçok faydasının olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Yüksel balık tüketmenin faydalarından bahsetti.

KALP HASTALIKLARI RİSKİNİ DÜŞÜRÜR

Balığın içerisinde bulunan omega 3 yağ asitleri kan yağlarını düşürerek kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.

ALZHEIMER RİSKİNİ AZALTIR

Araştırmalar haftada 1 balık tüketmenin beyindeki gri madde nöronlarını koruyabileceğini göstermiştir. Çalışmalarda haşlanmış veya fırında (kızartılmadan) balık tüketenlerin beyindeki öğrenme ve hatırlama merkezinin etkilendiği görülmüştür.

SAÇ VE DERİYİ GÜZELLEŞTİRİR

Balık derinin iyi beslenmesini ve parlamasını sağlar. Yapılan çalışmalar balık ve balık yağının sedef hastalığına etki edebileceğini göstermiştir.

DEPRESYONDAN KORUR

Araştırmalar antidepresanlarla birlikte balık tüketilmesinin balık tüketmeyenlere göre depresyonu daha kolay yendiğini göstermiştir.

KEMİK ERİMESİNİ ÖNLER

Küçük balıklarda bulunan kalsiyum kemiklerin güçlenmesini sağlar. Özellikle menopoz döneminde balık tüketmek şart.

Balığın faydalarının yanında lezzeti de oldukça önemlidir. Her balık her mevsimde bulunmayacağı gibi tadı da mevsimden mevsime değişebilir. Her balığın yağlandığı bir ay bulunur, bu da lezzetini etkiler. Ekim ayı geçici olarak Karadeniz’de beslenen balıkların Marmara’ya göçe başladıkları aydır. Palamut ve lüfer boldur. Kasım ayı hamsi, levrek ve istavritin zamanıdır. Aralık ayında ise palamut, hamsi, mezgit lezzetli olur.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 23:47
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