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Gündem Necmettin Nursaçan Hoca'dan güzel haber geldi
Gündem

Necmettin Nursaçan Hoca'dan güzel haber geldi

Koronavirüs tedavisi gören Diyanet İşleri Eski Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan, taburcu oldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 15:06:00 -
Necmettin Nursaçan Hoca'dan güzel haber geldi

Kaldırıldığı hastanede koronavirüs tedavisi gören Diyanet İşleri Eski Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan, hastaneden taburcu edildi.

Koronavirüse yakalandıktan sonra geçtiğimiz pazar günü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan 79 yaşındaki Necmettin Nursaçan'ın hastanedeki tedavisi tamamlandı.

Hastaneden taburcu edilen Nursaçan'ın tedavisine evde devam edildiği öğrenildi.

Necmettin Nursaçan kimdir?

1942 yılında Hacılar/Kayseri'de doğmuş olan Necmettin Nursaçan ömrünü din hizmetlerine adamış ender kişilerden biridir. İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü'nde mezun olmasının ardından Kayseri Müftülüğü'ne atandı. 2005 yılında Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine atandı ve 2007 yılında emekli oldu.Necmettin Nursaçan evli ve beş çocuk sahibidir. Necmettin Nursaçan hocanın birçok makale ve tercüme eserleri yayınladı.50 yılı aşkın bir süredir din hizmetlerinde bulunan Nursaçan fahri vaiz, imam hatip, Kuran kursu müdürü, merkez vaizi, il müftüsü ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olmak üzere din hizmetinin her kademesinde görev almıştır. Farklı görevler yapmış olmasına rağmen Nursaçan vaaz ve irşat hizmetleri ile tanınmış, son devrin en önemli hatiplerinden biri olarak kabul edilmiştir. Başarılı bir de müftülük dönemi geçiren Nursaçan bu dönemde sadece din hizmetleri ile yetinmemiş, sosyal ve kültürel etkinlikler dâhil her türlü aktivitenin içerisinde de yer almıştır.

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