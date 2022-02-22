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Aktüel Necmettin Nursaçan Hoca yanıtlıyor; Koronavirüsten vefat eden şehit sayılır mı?
Aktüel

Necmettin Nursaçan Hoca yanıtlıyor; Koronavirüsten vefat eden şehit sayılır mı?

ALO 190 Dini Danışma Hattı'na en çok gelen sorulardan biri de 'Koronadan ölen şehit sayılır mı?' Sorusu oldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-22 13:04:00 - 2022-02-22 13:14:43
Necmettin Nursaçan Hoca yanıtlıyor; Koronavirüsten vefat eden şehit sayılır mı?

Dünya genelinde 2020 yılından beri hayatımızın seyrini değiştiren Koronavirüs ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Yeni varyantlarıyla seyrini değiştiren salgın sebebiyle ölüm oranları da her geçen gün artmaya devam ediyor. Durum böyleyken, salgın dolayısıyla vefat eden insanlarımızın dinimizce şehit olup olmadığı soruları gündemi meşgul etmeye başladı.

ALO 190 Dini Danışma Hattı'na en çok gelen sorulardan biri de 'Koronadan ölen şehit sayılır mı?' Sorusu oldu.

Bu konu insanlar arasında tartışmaya sebep olurken Kanal 7 ekranlarında izleyiciyle buluşan 'Cuma Sohbetleri' programında Necmettin Nursaçan hoca hadis kaynaklarıyla yanıtladı. Salgın hastalık nedeniyle ölenlerin şehit sayılıp sayılmayacağına dair önemli bir açıklamada bulundu.

Koronavirüsten vefat edenler şehit sayılır mı?

Peygamber Efendimiz (SAV) o dönemde kitle halinde ölümlere sebep olan veba hastalığından vefat eden kişiler için, "Taun hastalığı, Allah Teâlâ’nın dilediği kimseleri kendisiyle cezalandırdığı bir çeşit azaptı. Allah onu müminler için rahmet kıldı. Bu sebeple tauna yakalanmış bir kul, başına gelene sabrederek ve ecrini Allah’tan bekleyerek bulunduğu yerde ikamete devam eder ve başına ancak Allah ne takdir etmişse onun geleceğini bilirse, kendisine şehit sevabı verilir" şeklinde buyurmuş olduğu hadisini Diyanet İşleri Başkanlığı, günümüzde de dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınından vefat edenler için de geçerli görmüştür.

 

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