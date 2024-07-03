Necmettin Erbakan, yol arkadaşlarını asla bırakmadı! İşte bu da ikinci ders

Yavuz Donat, geçmişten günümüze siyasette kadro ve yol arkadaşlığının önemini ele aldı. Demirel ve Ecevit'in liderlik dönemlerinden örnekler vererek partilerindeki güç kayıplarını anlatan Donat, Necmettin Erbakan'ın yol arkadaşlarını asla bırakmadığını vurguladı. İYİ Parti'nin ise başlangıç kadrosunun büyük ölçüde dağıldığını belirten Donat, Sabah gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:​

"(...) Siyasette kadro... Yol arkadaşlığı çok önemli.

Geçmişten iki önemli örnek...

Adalet Partisi... Güçlü Genel Başkan Süleyman Demirel... Tek başına iktidar. Zamanla... Ferruh Bozbeyli, Sadettin Bilgiç, Mehmet Turgut, Faruk Sükan... 41'ler partiden ayrılınca... Parti de, Demirel de güç kaybetti... Uzun hikâye.

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CHP... Ve Güçlü lider Bülent Ecevit.

Ecevit'in yükseliş dönemindeki kadrosu... Yakın yol arkadaşları... Turan Güneş... Deniz Baykal... Haluk Ülman... Besim Üstünel... Ahmet Naki Yücekök... Tam bir yıldızlar geçidi.

Ecevit... Yükselince... Yıldız kadroyu koruyamadı... Ve... CHP'de gerileme dönemi başladı.

Bu iki örnek siyaset bilimi açısından önemli ders. Ve günün sorusu: Meral Akşener'in birlikte yola çıktığı kadrosu... Yol arkadaşları... Şimdi nerelerdeler?

(...)

Yakın siyasi tarih... Kadro... Kader birliği... Yol arkadaşlığı konusunda farklı bir örnek:

Necmettin Erbakan olayı.

Erbakan Hoca, 1960'larda kimlerle birlikte yola çıktıysa... Ölene kadar da, onlarla birlikteydi. Partisi kapandı... Sürgüne yollandı... Yeniden parti kurdu... Ama yol arkadaşlarını hiç bırakmadı... Recai Kutan... Oğuzhan Asiltürk... Şevket Kazan... Lütfi Doğan... Fehim Adak...

İşte bu da ikinci ders.

İYİ Parti... Yolun başlangıcı... Ümit Özdağ... Koray Aydın... Yusuf Halaçoğlu... Nuri Okutan... Aytun Çıray... Hiçbiri partide kalamadı. (...)"