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Gündem Necmettin Erbakan ABD'nin ağır sanayi oyununu Elçibey'e anlattı
Gündem

Necmettin Erbakan ABD'nin ağır sanayi oyununu Elçibey'e anlattı

Eski Başbakanlardan rahmetli Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Azerbaycan'ın hayatını kaybeden 2. Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey'e ağır sanayinin önemini anlatan konuşması adeta bugün gelinen noktanın perde arkasını gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 22:38:00 - 2020-10-04 22:41:36

Azerbaycan'ın hayatını kaybeden 2. Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey ve eski Başbakanlardan rahmetli Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın tarihe damga vuran sohbetinde Erbakan, Elçibey'e ağır sanayinin önemi anlatarak adeta bu günlere ışık tuttu.

Azerbaycan, yüksek teknoloji Türk yapımı SİHA ve İHA'lar ile Ermenistan'a karşı büyük bir üstünlük sağladı.

Erbakan'ın ağır sanayi açıklaması:

3 tane hükümet kurduk 3'nün de programına, bütün evlatlarımıza ilimlerin kurucusunun İslam alemi olduğunu öğreteciz. Maarif denilince bunu esas aldık. Biz hükümete gelince 350 imam hatip açıldı. Bu millete dinini öğretiyor. 50 yıl boyunca bu millete dini unutturuldu. Bu okulları açarken ağır sanayi de kuracağız dedik. 200 fabrika açacağımızı söyledik. Ben Leopar tanklarının yapımında bizzat rol almış biriyim. Türkiye'de elimize fırsat geçer geçmez. Bu silahları biz yapacağız dedik. Kıbrıs'ta ABD bize ambargo koyunca bunu amaç edindik. 70 tesisi 2 senede açtık, 130 tanesi yarım kaldı. Amerika çeşitli hilelere başvurdu. Önce Türkiye'de seçimi öne aldılar biz yine kazandık, ondan sonra bizim ortağımızdan 11 milletvekilini başka partiye geçirdiler. Meclis'te çoğunluğumuz kalmadı. Bizi 1978'de hükümetten uzaklaştırdılar.

Biz yine oyların yüzde 28'ini aldı. Demirel yüzde 14'te kaldı. Biz milletin önüne çıkıp söyledik. Bu Demirel, Ermenistan'a buğday veriyor, Elektrik veriyor. dedik ve millet bizi iktidara taşıdı.

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