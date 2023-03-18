Necmettin Batırel'i hiç böyle görmediniz! "Çıldırdılar" deyip saydırdı

Ekonomi yazılarıyla tanınan Necmettin Batırel, bu defa yaklaşan seçimleri ve içinde bulunduğumuz süreci değerlendirdi. Altılı masanın HDP ile kol kola girmesine ateş püsküren Türkiye gazetesi yazarı Batırel, özetle şunları kaydetti:

"14 Mayıs’taki seçimler Türkiye’nin geleceğini belirleyecek. Bu seçim (beka) varlık meselesidir. CHP ve HDP birlik olup ülkeyi bölmek istiyor. Özerk yönetim ne demek, devlet içinde devlet kurmak demek. Kamuda FETÖ’den ihraç edilen KHK’lılar affedilecek demek, devleti yıkmak isteyenleri affetmek demek. CHP içindeki milliyetçi kanat buna nasıl evet der. İyi Parti kendi kuruluş amacına ihanet ederek buna nasıl göz yumar!

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Mehmetçik PKK’yı gebertti, yuvalarını dağıttı, liderlerini temizledi. Çıldırdılar son çare, terörü dağdan siyasete taşımak istiyorlar. Bunlarla kol kola giren Kılıçdaroğlunun ne yapmak istediği gün gibi ortada. Ülkenin parçalanmasına destek veriyor. Çocuklarımıza PKK’nın eline geçmiş bir Türkiye mi bırakılmak isteniyor? Milliyetçiyim demekle milliyetçi olunmuyor. Ülkücüyüm diyerek ülkücü olunmuyor. (…)"