Necmettin Batırel'den altın fiyatı tahmini! Kritik seviyeyi açıkladı
Altın fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan ekonomist Necmettin Batırel, öngörüsünün tuttuğunu söyledi.
Altın fiyatlarının önce yukarı yönlü fırlaması, sonrasında geriye çekilmesi yatırımcıları şaşırttı.
Altın fiyatları hakkında açıklamalarda bulunan ekonomist Necmettin Batırel, "24 Temmuz'da altında düşüş trendi başlamış demiştim. FED kararından sonra saman alevi gibi parlayan 1980 doları aşan ons, 1947 dolara geriledi. Gram altın 1715'ten 1685 liraya düştü. 1650 TL ilk destek. Bizi dinleyen kazanıyor." dedi.