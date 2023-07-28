  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sokak röportajına damga vuran sözler! 'Bu mu Sizin Modern Hayatınız? Benim Kocamı, Oğlumu Tahrik Ediyor'

Roketsan kararı duyurdu! İhracatını 500 milyon dolara çıkarmayı hedefliyor! Düşman allak bullak olacak

Suriye’den acı haber

CHP’li Ekrem’in yapamadığını Diyarbakır’da kayyum yaptı

5 yaşındaki kızın elini sıkmayan Cübbeli Ahmet Hoca: Caiz değil, bir de sarılalım...'

Zorlu Enerji'den birleşme açıklaması: İlişkin flaş gelişmeyi açıkladı! İşte yeni bilgiler böyle yansıdı

Hatice Kolçak’tan yeni tahmin! İşte altında asıl yükseliş zamanı

Menendez Türkiye'ye F-16'lar için tepki gösterdi: İtirazını sürdürüyor! ÖZGÜR-2 Projesinin imzalandığı açıklandı!

Tanju'dan Ekrem bombası! Canlı yayında açıkladı

Akkuyu NGS'de görev alan Türk şirketleri Petrol ve doğalgazı tahtından edecek! Türkiye'den dev hamle: Montaj başladı
Ekonomi Necmettin Batırel'den altın fiyatı tahmini! Kritik seviyeyi açıkladı
Ekonomi

Necmettin Batırel'den altın fiyatı tahmini! Kritik seviyeyi açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-07-28 00:14:00 -
Necmettin Batırel'den altın fiyatı tahmini! Kritik seviyeyi açıkladı

Altın fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan ekonomist Necmettin Batırel, öngörüsünün tuttuğunu söyledi.

Altın fiyatlarının önce yukarı yönlü fırlaması, sonrasında geriye çekilmesi yatırımcıları şaşırttı.

Altın fiyatları hakkında açıklamalarda bulunan ekonomist Necmettin Batırel, "24 Temmuz'da altında düşüş trendi başlamış demiştim. FED kararından sonra saman alevi gibi parlayan 1980 doları aşan ons, 1947 dolara geriledi. Gram altın 1715'ten 1685 liraya düştü. 1650 TL ilk destek. Bizi dinleyen kazanıyor." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23