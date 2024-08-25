Necmettin Batırel, döviz almayı düşünenleri üstüne basa basa uyardı! "Ayı tuzağı"na aman dikkat

Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, döviz spekülatörlerinin ekonomiyi sabote etmeye çalıştığını söyledi. Batırel, yabancı fonların TL karşısında doların değer kazanacağı yönündeki tahminlerinin kasıtlı ve yanıltıcı olduğunu belirtti. Merkez Bankası'nın rezervlerinin arttığını ifade eden Batırel, vatandaşları "ayı tuzağı"na düşmemeleri konusunda uyardı. İşte Necmettin Batırel'in dikkat çeken yazısı:

"Döviz spekülatörü ya da halk tabiriyle vurguncular uzun bir aradan sonra yeniden ortaya çıktı. Yabancı para mevduatlarındaki artışı "dolarizasyon başladı" olarak yaymaya başladılar. Bu gelişmeyi ABD’li finans ajansı Bloomberg ortaya attı. Haber Goldman Sachs ekonomistlerinin görüşlerine dayandırılıyor: Vatandaşın yeniden dolar alması Merkez Bankasının enflasyonla mücadelesini zorlaştırıyor, diyerek ağızlarındaki baklayı ortaya çıkardılar. Amaçları kurları yükselterek fiyat artışlarıyla yapılan mücadelede hükûmeti başarısız göstermek...

Bu oyuna gelenler yok mu? Var tabii... İki haftadan beri bireysel yatırımcılar 1,3 milyar dolar aldı. Döviz mevduat hesapları 169 milyar doları aştı. Bunun 65 milyar doları şirketlere ait. 104 milyar dolarlık hesap vatandaşın gözüküyor, ama büyük kısmı patronlara ait. Merkez Bankası KKM’den son 2 ayda 14 milyar dolarlık çözülmeye karşı yerli yatırımcıların 3 milyar dolar aldığını açıkladı...

Son dönemde ortaya atılan yalan haberlere kapılanların talebiyle dolar 34 TL’ye dayandı. Yılbaşından bu yana TL karşısında %15 değer kazandı. Oysa TÜFE’deki artış %30’u buldu. Yani kurlardaki artış enflasyonun ancak yarısı kadar gerçekleşti. Yaz aylarında cari fazla verildiği için şirketler döviz tevdiat hesaplarını mevsimsel olarak arttırıyor.

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Barclays Bank'ın ekonomistine göre döviz mevduatlarındaki artış önemli bir trend değişikliğini gösteriyormuş. Bu görüşlerin tamamı palavra, yalan ve kasıtlı... Vatandaşı kandırarak yüksek fiyattan döviz aldırıyorlar... Merkez Bankasının rezervleri 1 haftada 2,7 milyar dolar arttı, 152,9 milyar dolara çıktı. Net rezervler 48 milyar dolara dayandı. Kur Korumalı Mevduattan kaçış büyük bir hızla devam ediyor. Geçen hafta 55,2 milyar lira çözüldü, toplam büyüklük 1,6 trilyon liraya geriledi.

Yabancı yatırımcılar Türk ekonomisine büyük güven duyuyor. 1 haftada 1 milyar 404 milyon dolar tahvil aldılar. Portföylerinde 35,7 milyar dolarlık hisse senedi, 14,8 milyar dolarlık tahvil olmak üzere toplam 50,8 milyar dolar tutarında menkul kıymet var... Bütün yabancı fonlar ve bankalar yıl sonunda doların 38 TL olacağını açıkladı. Bu durumda TL karşısındaki kurdaki artış %28’e ulaşacak.

Son olarak Alman Commerzbank ise yıl sonunda doların 35 liraya yükseleceğini açıkladı. Yıl sonu TÜFE bugün en iyimser tahminle %38, en kötümser tahminle %42 olarak gerçekleşecek...

Özetle yabancı paraların TL karşısındaki artışı enflasyondaki erimenin 10 puan altında kalacak. Commerzbank’ın tahmini gerçekleşirse dolar yıllık %18,5 değer kazanacak... Merkez Bankasının kasası ağzına kadar dolarken, kur artışı olur mu?

Hâlâ döviz almayı düşünenlere söylüyorum. Söylentilere kanmayın, aldanmayın, 'ayı tuzağı'na düşmeyin, tasarrufunuzu eritmeyin. TL’den asla vazgeçmeyin. Unutmayın büyük sözü dinleyen kazanır."