Necmettin Batırel dolar için Türkiye'ye tarih vererek ilan etti: Dolarda çok büyük bir bomba patlayacak

Şakkadanak çıkışıyla bilinen Necmettin Batırel köşesinde dolar kurunun tarihi zirveyi test ettiğini anımsatarak “20 Aralık 2021’de olduğu gibi çok büyük bir bomba patlayacağını tahmin ediyorum.” dedi.

Şakkadanak dolar satarım çıkışıyla tanınan yandaş Necmettin Batırel bugünkü köşe yazısında dolar kurunun tarihini zirvesini test ettiğini anımsatarak 20 Aralık 2021 dikkat çekti.

Necmettin Batırel, “Aslında kuru bilerek bu seviyeye getirdiler, şimdi satacaklar... Merkez Bankasının rezervleri 115 milyar dolara dayandı. Piyasada yakında 20 Aralık 2021’de olduğu gibi çok büyük bir bomba patlayacağını tahmin ediyorum. Bu tamamen benim şahsi beklentim. 1-2 hafta çok kritik.” dedi.

Yeni ekonomik sisteminin tıkır tıkır işlediğini savunan Türkiye Gazetesi yazarı Necmettin Batırel, “Al gülüm ver gülüm” başlıklı yazısında, “Hazine düşük faizle borçlanıyor, yüksek bedel ödemiyor. 2023’e kadar faiz tek haneye düşecek…” ifadesini kullandı.



Rusya’nın Avrupa’ya satamadığı 50 milyar metreküplük doğal gazı Türkiye’ye vereceğini iddia eden Necmettin Batırel, “Şimdi en önemli gelişmeyi söylüyorum sıkı durun! Bu gazın bir kısmını biz indirimli olarak kullanacağız geri kalan kısmını Avrupa’ya satacağız. Gıdadan sonra enerji köprüsü olacağız. Hem Türkiye, hem Rusya büyük kazanç elde edecek. ABD bu uygulamaya tavır koyarsa AB’yi karşısında bulacak. Ayrıca Rusya’dan ithal ettiğimiz doğalgazın %25’ini ruble ile ödeyeceğiz, cari açıkta en az 5 milyar dolarlık azalma sağlayacağız…” görüşünü savundu.

Necmettin Batırel şöyle devam etti:

“Türkiye kur sarmalından kurtuluyor. Hazine’nin kur korumalı hesap için ek ödemesi sona eriyor. Petrol 89 dolara düştü, akaryakıtta indirim furyası başladı. Maliyetlerin azalması enflasyonu aşağı çekecek. Merkez Bankası beklenti anketinde 12 ay sonrası TÜFE 36,7’ye indi...

Dış politikada destan yazıyoruz. “O Biden ise Ben de Erdoğan’ım” diyen Cumhurbaşkanımız ile ABD Başkanı BM Genel Kurulunda ailece birlikte yemek yedi. Rus ve Ukraynalı esirlerin iadesi bile Erdoğan’ın girişimiyle gerçekleşti. Şimdi iki ülkeyi barıştırma görevine soyundu...

Tahıl koridoru anlaşmasını ABD ayakta alkışladı. İngilizler sonunda gerçeği gördü, Erdoğan’a karşı desteklediği muhalefetten ümidini kesti. Financial Times, “Altılı masa çatladı, dağılmamak için büyük mücadele veriyor gizli anlaşmalar yapıyorlar" diyerek yerden yere vurdu...

Diyorlar ki; "Hükümet bu adımları seçimi kazanmak için atıyor..." Evet! Vatandaş onu niye seçti? Hizmet için. O da gereğini yapıyor... Al gülüm ver gülüm!”