  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Şimdi de hedefte onlar var! Hesap açtırıp ele geçiriyorlar!

Gazze'de can kaybı her geçen gün artıyor! Şehit sayısı 40 bin 435'e yükseldi

Vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu! Türkiye’nin kaynaklarını sömüren Koç bakın kaçıncı

Altın yeni rekorlara göz kırptı!

Havayolu sektöründe devi SAS iflas sürecini tamamladı, yükselişe geçti!

Şampiyonlar Ligi’nden elenen Galatasaray’a büyük şok: Cim-Bom’u sallayan gelişme! Sonunda patladı: Kılıçlar çekildi…

İslam Memiş'ten 'sürpriz' uyarısı: Atak bekliyorum

Kastamonu'da büyük rezalet! Bu AK Partililer ne yapmaya çalışıyor böyle

Eski istihbaratçıdan şok "Özgür Özel" iddiası! Türkiye resmen ayağa kalkacak

Yusuf Dikeç'in başörtülü annesine salya sümük saldırmışlardı! Ahmet Hakan'dan o alçaklara ayar üstüne ayar
Medya Necmettin Batırel, "Çatlayın, patlayın e mi" diyerek müthiş gelişmeyi duyurdu! Türkiye'ye vız gelir tırıs gider
Medya

Necmettin Batırel, "Çatlayın, patlayın e mi" diyerek müthiş gelişmeyi duyurdu! Türkiye'ye vız gelir tırıs gider

Yeniakit Publisher
2024-08-28 13:35:00 - 2024-08-28 10:31:46
Necmettin Batırel, "Çatlayın, patlayın e mi" diyerek müthiş gelişmeyi duyurdu! Türkiye'ye vız gelir tırıs gider

Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, Türkiye ekonomisindeki olumlu gelişmeleri ve muhalefetin bu başarıları gölgelemeye yönelik çabalarını eleştirdi. Batırel, enflasyonun düşmesi, cari açığın daralması ve bütçe açığının kontrol altına alınmasıyla Türkiye'nin ekonomik istikrar sağladığını vurguladı. Yazısında, borsa manipülasyonları üzerinden hükümeti yıpratma girişimlerinin başarısız olduğunu belirten Batırel, Türkiye'nin savunma sanayiindeki başarıları ve dış politikadaki etkinliğini öne çıkararak ülkenin refaha kavuştuğunu ifade etti. İşte Necmettin Batırel'in yazısı:

Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, Türkiye ekonomisindeki olumlu gelişmeleri ve muhalefetin bu başarıları gölgelemeye yönelik çabalarını eleştirdi. Batırel, enflasyonun düşmesi, cari açığın daralması ve bütçe açığının kontrol altına alınmasıyla Türkiye'nin ekonomik istikrar sağladığını vurguladı. Yazısında, borsa manipülasyonları üzerinden hükümeti yıpratma girişimlerinin başarısız olduğunu belirten Batırel, Türkiye'nin savunma sanayiindeki başarıları ve dış politikadaki etkinliğini öne çıkararak ülkenin refaha kavuştuğunu ifade etti. İşte Necmettin Batırel'in yazısı:

"Enflasyon düşüyor, cari açık daralıyor, bütçe açığı kontrol altında. Bunu hazmedemeyen bozguncular bir milletvekilinin ağzından cuma günü "Ekonomi Bakanı istifa etti" ve "Beştepe'de kritik toplantı" haberiyle yatırımcıları panikletti! Borsa İstanbul’da hisse senetlerinde sert düşüş yaşandı. Savcılık ve Sermaye Piyasası Kurulu konuyla ilgili inceleme başlattı. Ama Şimşek’in açıklaması sanki biraz geç kaldı. DP Milletvekili Enginyurt’un daha önce de borsa manipülasyonundan ceza aldığı belirtiliyor. Panikleyenler, gaza gelenler zararına hisse sattı, şimdi onları dipten toplayanlar acaba bu oyundan haberi olanlar mı? Çok çirkin bir durum. Hükûmet doğru adımları atıyor, Merkez Bankasının sıkılaşma politikasının olumlu sonuçları alınıyor. 2024’te büyüme hızı %3,5 seviyesinde gerçekleşecek... 

Fiyat istikrarı sağlandı... Ekim ayından itibaren faizde indirim süreci başlayacak. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirketlerin bilançoları gerçek olacak. Muhtemel bozulmalar erken fark edilecek. Türkiye’nin "gri liste"den çıkmasıyla bankacılık sektörünün yurt dışındaki itibarı arttı. 5 yıllık risk primimiz 265 düzeyine geriledi. Uluslararası kredi kuruluşu Moody’s’in kredi notumuzu iki kademe birden arttırması uygulanan ekonomik programın tam onay aldığını gösterdi, yurt dışından kaynak girişi arttı. 6 Eylül’de Fitch’in de not arttırması bekleniyor...

Türkiye savunma sanayiinde destan yazıyor. İHA, SİHA, KAAN, HÜRKUŞ’tan sonra %80 yerli ürünle ilk denizaltımızı yaptık. Terörün kökünü kuruttuk. Suriye’de Irak’ta sınır ötesinde kuş uçurtmuyoruz. Mehmetçik her gün vatan hainlerini inlerinde yok ediyor. MİT nokta operasyonlarla PKK’nın sözde liderlerini teker teker temizliyor... 

İşte bu olumlu tablo düşmanları çıldırtıyor!.. Bozmak için her yolu deniyorlar. Ana muhalefet partisi bugün milyarlarca liralık ek destek sağlanan çiftçilerimizi isyana teşvik ediyor. TBMM’nin her kabul ettiği kanunu iptal ettirmek için Anayasa Mahkemesine götürüyor. Ciğerimizi yakan orman yangınlarını siyasi malzeme yapıyor. CHP’li belediyeler SGK’ya prim borçlarını ödememek için çalışanların maaşlarını ödememekle tehdit ediyor. 2028’de kaybedeceklerini gördüler, erken seçim naraları atıyorlar... Mavi vatana masal diyenleri kucaklıyorlar. Özgür Özel, "devleti böldürmeyeceğiz" diyor, ama vatanı parçalamak isteyen DEM Parti ile kol kola yürüyor!.. 

Hakkında soruşturma açılan CHP İzmir Milletvekili, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a ahlaksız seviyesiz ifadelerle saldırıyor. ABD’nin büyükelçisi Flake bile "Türkiye vazgeçilmez bir müttefik ama biz onlara her zaman böyle davranmadık. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Türkiye'yi desteklemede yavaş kaldık" diye itirafta bulunuyor. Ama muhalefet yıkıcı olmaktan vazgeçmiyor...

Ne yaparlarsa yapsınlar, vız gelir tırıs gider. Türkiye zoru başardı, ayağa kalktı, ülke tepeden tırnağa refaha kavuştu. Artık kriz yok iş var, aş var, huzur var. Çatlayın, patlayın e mi!.."

Reçeteyi Berat Albayrak yazmıştı ama... Yoksa bunu istemeyenler mi var?
Reçeteyi Berat Albayrak yazmıştı ama... Yoksa bunu istemeyenler mi var?

Medya

Reçeteyi Berat Albayrak yazmıştı ama... Yoksa bunu istemeyenler mi var?


Yusuf Dikeç'in başörtülü annesine salya sümük saldırmışlardı! Ahmet Hakan'dan o alçaklara ayar üstüne ayar
Yusuf Dikeç'in başörtülü annesine salya sümük saldırmışlardı! Ahmet Hakan'dan o alçaklara ayar üstüne ayar

Medya

Yusuf Dikeç'in başörtülü annesine salya sümük saldırmışlardı! Ahmet Hakan'dan o alçaklara ayar üstüne ayar


Kastamonu'da büyük rezalet! Bu AK Partililer ne yapmaya çalışıyor böyle
Kastamonu'da büyük rezalet! Bu AK Partililer ne yapmaya çalışıyor böyle

Medya

Kastamonu'da büyük rezalet! Bu AK Partililer ne yapmaya çalışıyor böyle


Malazgirt ruhuna ihanet edenler kim? Asıl büyük tehlike işte tam da bu
Malazgirt ruhuna ihanet edenler kim? Asıl büyük tehlike işte tam da bu

Medya

Malazgirt ruhuna ihanet edenler kim? Asıl büyük tehlike işte tam da bu


İçimizdeki hainleri dut yemiş bülbüle döndürecek gelişme! Türkiye'nin 138 yıllık hayali gerçek oldu
İçimizdeki hainleri dut yemiş bülbüle döndürecek gelişme! Türkiye'nin 138 yıllık hayali gerçek oldu

Medya

İçimizdeki hainleri dut yemiş bülbüle döndürecek gelişme! Türkiye'nin 138 yıllık hayali gerçek oldu


AK Parti'nin içindeki AKP'liler Kamalizm’i yeniden canlandırdı elhamdülillah! Allah mübarek etsin
AK Parti'nin içindeki AKP'liler Kamalizm’i yeniden canlandırdı elhamdülillah! Allah mübarek etsin

Medya

AK Parti'nin içindeki AKP'liler Kamalizm’i yeniden canlandırdı elhamdülillah! Allah mübarek etsin


Hadsizlikte son nokta! Yusuf Dikeç'in başörtülü annesine iğrenç sözlerle saldırdılar
Hadsizlikte son nokta! Yusuf Dikeç'in başörtülü annesine iğrenç sözlerle saldırdılar

Medya

Hadsizlikte son nokta! Yusuf Dikeç'in başörtülü annesine iğrenç sözlerle saldırdılar


 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23