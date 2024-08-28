Necmettin Batırel, "Çatlayın, patlayın e mi" diyerek müthiş gelişmeyi duyurdu! Türkiye'ye vız gelir tırıs gider

Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, Türkiye ekonomisindeki olumlu gelişmeleri ve muhalefetin bu başarıları gölgelemeye yönelik çabalarını eleştirdi. Batırel, enflasyonun düşmesi, cari açığın daralması ve bütçe açığının kontrol altına alınmasıyla Türkiye'nin ekonomik istikrar sağladığını vurguladı. Yazısında, borsa manipülasyonları üzerinden hükümeti yıpratma girişimlerinin başarısız olduğunu belirten Batırel, Türkiye'nin savunma sanayiindeki başarıları ve dış politikadaki etkinliğini öne çıkararak ülkenin refaha kavuştuğunu ifade etti. İşte Necmettin Batırel'in yazısı:

"Enflasyon düşüyor, cari açık daralıyor, bütçe açığı kontrol altında. Bunu hazmedemeyen bozguncular bir milletvekilinin ağzından cuma günü "Ekonomi Bakanı istifa etti" ve "Beştepe'de kritik toplantı" haberiyle yatırımcıları panikletti! Borsa İstanbul’da hisse senetlerinde sert düşüş yaşandı. Savcılık ve Sermaye Piyasası Kurulu konuyla ilgili inceleme başlattı. Ama Şimşek’in açıklaması sanki biraz geç kaldı. DP Milletvekili Enginyurt’un daha önce de borsa manipülasyonundan ceza aldığı belirtiliyor. Panikleyenler, gaza gelenler zararına hisse sattı, şimdi onları dipten toplayanlar acaba bu oyundan haberi olanlar mı? Çok çirkin bir durum. Hükûmet doğru adımları atıyor, Merkez Bankasının sıkılaşma politikasının olumlu sonuçları alınıyor. 2024’te büyüme hızı %3,5 seviyesinde gerçekleşecek...

Fiyat istikrarı sağlandı... Ekim ayından itibaren faizde indirim süreci başlayacak. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirketlerin bilançoları gerçek olacak. Muhtemel bozulmalar erken fark edilecek. Türkiye’nin "gri liste"den çıkmasıyla bankacılık sektörünün yurt dışındaki itibarı arttı. 5 yıllık risk primimiz 265 düzeyine geriledi. Uluslararası kredi kuruluşu Moody’s’in kredi notumuzu iki kademe birden arttırması uygulanan ekonomik programın tam onay aldığını gösterdi, yurt dışından kaynak girişi arttı. 6 Eylül’de Fitch’in de not arttırması bekleniyor...

Türkiye savunma sanayiinde destan yazıyor. İHA, SİHA, KAAN, HÜRKUŞ’tan sonra %80 yerli ürünle ilk denizaltımızı yaptık. Terörün kökünü kuruttuk. Suriye’de Irak’ta sınır ötesinde kuş uçurtmuyoruz. Mehmetçik her gün vatan hainlerini inlerinde yok ediyor. MİT nokta operasyonlarla PKK’nın sözde liderlerini teker teker temizliyor...

İşte bu olumlu tablo düşmanları çıldırtıyor!.. Bozmak için her yolu deniyorlar. Ana muhalefet partisi bugün milyarlarca liralık ek destek sağlanan çiftçilerimizi isyana teşvik ediyor. TBMM’nin her kabul ettiği kanunu iptal ettirmek için Anayasa Mahkemesine götürüyor. Ciğerimizi yakan orman yangınlarını siyasi malzeme yapıyor. CHP’li belediyeler SGK’ya prim borçlarını ödememek için çalışanların maaşlarını ödememekle tehdit ediyor. 2028’de kaybedeceklerini gördüler, erken seçim naraları atıyorlar... Mavi vatana masal diyenleri kucaklıyorlar. Özgür Özel, "devleti böldürmeyeceğiz" diyor, ama vatanı parçalamak isteyen DEM Parti ile kol kola yürüyor!..

Hakkında soruşturma açılan CHP İzmir Milletvekili, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a ahlaksız seviyesiz ifadelerle saldırıyor. ABD’nin büyükelçisi Flake bile "Türkiye vazgeçilmez bir müttefik ama biz onlara her zaman böyle davranmadık. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Türkiye'yi desteklemede yavaş kaldık" diye itirafta bulunuyor. Ama muhalefet yıkıcı olmaktan vazgeçmiyor...

Ne yaparlarsa yapsınlar, vız gelir tırıs gider. Türkiye zoru başardı, ayağa kalktı, ülke tepeden tırnağa refaha kavuştu. Artık kriz yok iş var, aş var, huzur var. Çatlayın, patlayın e mi!.."