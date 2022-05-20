Necmettin Aydın’dan dövizde çözülme için öneri

Dövizdeki dalgalanmayı ve ekonomideki son gelişmeleri yayınladığı basın bildirisi ile değerlendiren 20. dönem Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın, dövizdeki çözülmenin sürmesi için ‘enflasyon-kur korumalı mevduat sistemi’ getirilmesi gerektiğini söyledi. “Ülkemizi döviz esaretinden kurtarmamız şarttır” diyen Aydın, “Mevduatın yarısından fazlasının döviz cinsinden olduğu durum sonlandırılmalıdır. En yüksek (kur-enflasyon) değer üzerinden mevduatının korunacağı ve makul bir gelir elde edeceği taahhüdünü alan mevduat sakinleşecek, hiç bir spekülasyonun etkisi ile panik ataklar yapmayacaktır.” dedi.

Necmettin Aydın’ın yayınladığı bası bildirinsin tamamı şu şekilde:

ABD meclisinde Yunan başbakanın Türkiye aleyhine sözleri dakikalarca ayakta alkışlanıyor. ABD ve Tüm Avrupa Türkiye düşmanı her örgüt elemanlarına ev sahipliği yapıyor ve silah dahil her türlü desteği veriyor. Türkiye sınır boyu başta olmak üzere Asya’dan Afrika’ya, Avrupa’dan Amerika’ya tüm cephelerde savaşıyor ve galip geliyor.

Ekonomik olarak çökertilmek için de operasyonlar yapılıyor ama bir türlü çökertemiyorlar. En son İngilizler Türkiye nasıl oldu bu sefer de çökmedi diye şaşkınlıklarını ifade etmişlerdir. 2013’e kadar borcu 450 milyar, cari açığı 75 milyar dolara çıkarken dolar kuru üç lirayı geçmedi. Ancak ne zamanki Türkiye kendi yolunda yürümeye başladı, başına gelmedik kalmadı. Dış borç 400 milyarlara, cari açık 30 milyar dolarlara düşmesine rağmen kur 18 liralara kadar çıktı.

Hükümet bu saldırı karşısında boyun eğmedi ve faizleri düşürdü. Anlı şanlı hocaların, finans baronların telkinlerine direndi. Eğer faizleri yükseltse idi bu gün ekonomide üretim, ihracat durmuş Türkiye en az % 10 küçülmüştü, ama % 10 büyüdü ve büyüme devam ediyor, ihracat artıyor. Bu süreçte Türkiye’nin geliştirdiği kur korumalı mevduat sistemi, finansal sistemi sakinleştirmiştir.

Altı ay önce kurun ve enerji fiyatlarının aşırı yükselmesi enflasyonu tetikledi ve yüksek enflasyon finansal piyasaları tedirgin etti, kurları yukarı itti. Bu gün mevcut kurların herhangi bir risk teşkil etmemesine rağmen, önümüzdeki dönemde döviz ihtiyacının fazla olması sıkıntılıdır. Onun için hem vatandaşları, hem kuru sakinleştirecek yeni bir argümana ihtiyaç vardır.

Bu enflasyon-kur korumalı mevduat hesabıdır. Aynı kur korumalı mevduat hesap sisteminde olduğu gibi bankaların vereceği getiri ile TÜİK’in açıklayacağı enflasyon farkını hazine karşılamalıdır. Bu durumda dövizde ciddi bir miktar daha çözülme olacaktır. Herhangi bir spekülatif kur atağı olma ihtimali çok zayıflayacaktır. Tüm Reel ekonomik aktörler daha uzun vadeli ve güvenli ortama kavuşmuş olacaklardır. Finansal piyasalarda sürekli bir stresin varlığı tüm ekonomiyi olumsuz etkilemektedir. Bir adım daha atılarak, kurun enflasyondan fazla olması halinde bile o kur farkının da hazinece karşılanacağı veya hangisi daha yüksekse o baz alınmalıdır. Ülkemizi döviz esaretinden kurtarmamız şarttır. Mevduatın yarısından fazlasının döviz cinsinden olduğu durum sonlandırılmalıdır. En yüksek (kur-enflasyon) değer üzerinden mevduatının korunacağı ve makul bir gelir elde edeceği taahhüdünü alan mevduat sakinleşecek, hiç bir spekülasyonun etkisi ile panik ataklar yapmayacaktır.

İkinci en önemli olumlu etkisi fiyatlar üzerinde gereksiz köpükler oluşmayacaktır. Kur korumalı sistem, enflasyonun çok altında kaldığı için farklı arayışlara ve özellikle gayrı menkule yönelen mevduat, bundan vazgeçecek, gerçek arz -talep ve doğru-makul fiyatlar oluşacaktır. Bu durumda enflasyonun düşüşü de hızlanacak, adil, sağlıklı ve dengeli bir ekonomik sistem oturacaktır.

Faizler kesinlikle düşük tutulmalıdır. Yıllık üretim artışı kadar para basılmalıdır. Bu gün ABD ve Avrupa bunu yapmaktadır. Oralarda Enflasyon Merkez Bankası faiz oranlarının yirmi katından fazladır. 0,50’lik faiz artışını bile korkarak yapmaktadırlar ve korkunç para basmaktadırlar. Faiz şeker gibidir, azı da çoğu da zarardır, öldürür. Enflasyon tuz gibidir elbette fazlası zarardır, ama öldürmez biraz yorar.

Yapılacak üçüncü önemli iş sabit gelirlilerin ücretlerinin enflasyonun üzerinde bir artışla korunmasıdır. Adil bir ekonomik düzen budur. Devlet nasıl herkesin canını koruyorsa malını ve gelirini de korumalıdır. Bir diğer önemli konu da, başta tarım olmak üzere tüm üretim sektörlerini deli gibi desteklemelidir. Üretim karşılığı ve sabit gelirliler için basılacak para fazlası ile hazineye dönecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ekonomi konusunda da yalnız kaldığı açıktır. Ama bu dik ve ferasetli duruşu ile her konuda olduğu gibi ekonomik yıkımı da önlemiştir. Tüm eksiklerine rağmen yapılanlar doğrudur ve faiz lobisine teslim olunmamıştır.