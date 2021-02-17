  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Biyografi Necdet Rüştü Efe kimdir? Necdet Rüştü Efe eserleri neler?
Biyografi

Necdet Rüştü Efe kimdir? Necdet Rüştü Efe eserleri neler?

Necdet Rüştü Efe'nin kızı Şirin Nisan Dengiz, babasına ait “Batan Gün Kana Benziyor” adlı eserin İbrahim Tatlıses’in “Yağmurla Gelen Kadın” albümünde izinsiz şekilde kullandığını öne sürdü ve İbrahim Tatlıses ile İdobay Müzik şirketine 21 bin liralık tazminat davası açtı. Peki Necdet Rüştü Efe kimdir? Necdet Rüştü Efe ne zaman vefat etti? Necdet Rüştü Efe eserleri neler?

Yeniakit Publisher
2021-02-17 16:28:00 - 2021-02-17 16:29:07
Necdet Rüştü Efe kimdir? Necdet Rüştü Efe eserleri neler?

Şair ve yazar Necdet Rüştü Efe’nin tek mirasçısı olan kızı Şirin Nisan Dengiz, İbrahim Tatlıses ile İdobay Müzik şirketine 21 bin liralık tazminat davası açtı. Peki Şirin Nisan Dengiz’in babası Necdet Rüştü Efe kimdir, nerelidir?

Necdet Rüştü Efe kimdir?

Şair ve yazar Necdet Rüştü Efe'nin tek mirasçısı olan kızı Şirin Nisan Dengiz, son zamanlarda İbrahim Tatlıses'e açtığı dava ile haber oldu. Şair ve yazar Necdet Rüştü Efe, 1900 yılında İstanbul Vefa’da dünyaya geldi. Mekteb-i Saadette başladığı ortaöğrenimini Vefa Lisesinde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde üç yıl okuduktan sonra çeşitli bankalar ve sigorta şirketlerinde çalıştı. Basın-Yayın ve Turizm Bakanlığında şube müdürlüğü yaptı. Çeşitli gazeteler ve mizah dergilerinde manzum mizahî şiirleri ve yazıları yayımlandı.

Necdet Rüştü Efe ne zaman öldü?

Necdet Rüştü Efe, 24 Eylül 1969 tarihinde vefat etti. Bazı şiir ve yazılarında Cımbız, Yalçın Tevfik takma adlarını kullandı. Babası Doktor Rüştü Hakkı, Türk tababeti üstatlarındandır.

Necdet Rüştü Efe eserleri hangileri?

Âhenk (1920), 23 Nisan Şiirleri (1923), Bir Damla Gözyaşı (1924), Gazi'nin Destanı (1929), Yurdum ve Sevgilim (1934), Bahçe (1939). Aşkın Gözü (manzum roman, 1925), Kadın Asker Olursa (37 kısa oyun, 1928), Yürekler Acısı (1937), Zavallı Kadınlar (1938), Gönül Masalları (manzum hikâyeler, 1950), Çadır Fahişesi (1954), Altın Bilezik (çocuk oyunu, 1947), Türk Nüktecileri (1968) 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gara şehidinin babası
Gündem

Gara şehidinin babası "jetler bombaladı" yalanını çürüttü

Gara'da katledilen 13 şehitten biri olan Vedat Kaya'nın babası Şeyhmus Kaya, terör örgütü PKK'nın şehit vatandaşlarımızın jetlerin bombalama..
Biden'dan Prens Selman'ı kızdıracak açıklama: Muhatabımız o!
Dünya

Biden'dan Prens Selman'ı kızdıracak açıklama: Muhatabımız o!

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın yabancı ülke mevkidaşlarıyla görüştüğünü ve Suudi Arabistan'daki muhatabının Veliaht..
Terör eyleminden Boğaziçi gösterilerine! Yakalanınca zırlamaya başladı
Gündem

Terör eyleminden Boğaziçi gösterilerine! Yakalanınca zırlamaya başladı

HDP üyesi Mazlum Gök'ün terör örgütü PKK adına sokak eylemlerine katıldığı belirlendi. Aynı zamanda Gök'ün Boğaziçi Üniversitesi'ndeki azınl..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay