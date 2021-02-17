Necdet Rüştü Efe kimdir? Necdet Rüştü Efe eserleri neler?

Şair ve yazar Necdet Rüştü Efe’nin tek mirasçısı olan kızı Şirin Nisan Dengiz, İbrahim Tatlıses ile İdobay Müzik şirketine 21 bin liralık tazminat davası açtı. Peki Şirin Nisan Dengiz’in babası Necdet Rüştü Efe kimdir, nerelidir?

Necdet Rüştü Efe kimdir?

Şair ve yazar Necdet Rüştü Efe'nin tek mirasçısı olan kızı Şirin Nisan Dengiz, son zamanlarda İbrahim Tatlıses'e açtığı dava ile haber oldu. Şair ve yazar Necdet Rüştü Efe, 1900 yılında İstanbul Vefa’da dünyaya geldi. Mekteb-i Saadette başladığı ortaöğrenimini Vefa Lisesinde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde üç yıl okuduktan sonra çeşitli bankalar ve sigorta şirketlerinde çalıştı. Basın-Yayın ve Turizm Bakanlığında şube müdürlüğü yaptı. Çeşitli gazeteler ve mizah dergilerinde manzum mizahî şiirleri ve yazıları yayımlandı.

Necdet Rüştü Efe ne zaman öldü?

Necdet Rüştü Efe, 24 Eylül 1969 tarihinde vefat etti. Bazı şiir ve yazılarında Cımbız, Yalçın Tevfik takma adlarını kullandı. Babası Doktor Rüştü Hakkı, Türk tababeti üstatlarındandır.

Necdet Rüştü Efe eserleri hangileri?

Âhenk (1920), 23 Nisan Şiirleri (1923), Bir Damla Gözyaşı (1924), Gazi'nin Destanı (1929), Yurdum ve Sevgilim (1934), Bahçe (1939). Aşkın Gözü (manzum roman, 1925), Kadın Asker Olursa (37 kısa oyun, 1928), Yürekler Acısı (1937), Zavallı Kadınlar (1938), Gönül Masalları (manzum hikâyeler, 1950), Çadır Fahişesi (1954), Altın Bilezik (çocuk oyunu, 1947), Türk Nüktecileri (1968)