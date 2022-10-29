Necati Şaşmaz'dan haber var: İşimizin başındayız

'Kurtlar Vadisi' isimli mafya dizisindeki 'Polat Alemdar' tiplemesiyle ünlenen Necati Şaşmaz’ın apar topar hastaneye kaldırıldığı, kalp krizi geçirdiği ve yoğun bakımda olduğu iddia edilmişti. Ses sanatçısı Onur Akay, şu anda evinde olan ünlü oyuncunun sağlık durumu hakkında sevindirici açıklamalar yapmıştı.

Onur Akay, “Necati Şaşmaz yoğun bakımda değil. Şaşmaz, göğüs ağrısı, sol kolda ağrı ve uyuşukluk gibi şikâyetlere çarşamba günü hastaneye başvurdu. Koroner arter hastalığı olarak bilinen kalp damarlarında tıkanıklık teşhisi nedeniyle damar açma operasyonu geçirdi. Ancak operasyon çok büyük değildi ve kısa sürede taburcu oldu. Şu an evinde dinlenen Necati Şaşmaz’ın sağlık durumu çok iyi. Kendisine sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz gibi yaşam tarzı değişiklikleri önerildi" ifadelerini kullanmıştı. Necati Şaşmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin ardından çalışmalarına döndüğü öğrenildi.

Oyuncu da sağlık durumunu merak edenler için bir paylaşım yaptı ve şu mesajı yazdı: Geçmiş olsun dilekleriniz kabul oldu. Teşekkürler. Geçmiş oldu. İşimizin başındayız. 2012 yılında hayatlarını birleştiren Necati Şaşmaz ile Nagehan Şaşmaz, 2019'da karşılıklı boşanma davası açmıştı. Mayıs 2021'de mahkeme, çekişmeli boşanma davasında tarafları eşit kusurlu bularak boşanmalarına karar vermişti.

Tarafların maddi ve manevi tazminat talepleri reddedilirken, çocukların velayeti anne Nagehan Şaşmaz’da kalmıştı. Anadolu 2. Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Necati Şaşmaz'ın iki çocuğu için ayda toplam 16 bin TL nafaka ödemesine karar verilmişti.