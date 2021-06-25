  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Merapi Yanardağı'nda yine patlama
Almanya'dan küstah karar! PKK'nın yanına Hamas'ı da eklediler
Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan Kars'ta operasyon
Mahkeme kararını verdi
Gündem Necati Şaşmaz şoka uğradı! Avukatı intihar etti
Gündem

Necati Şaşmaz şoka uğradı! Avukatı intihar etti

Necati Şaşmaz ve Raci Şaşmaz kardeşlerin de avukatı olan Hüseyin Ersan Alioğlu'nun Kadıköy'de kaldığı rezidansın 5. katından atlayarak intihar ettiği öne sürüldü. Ölümüyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-06-25 15:02:00 -
Necati Şaşmaz şoka uğradı! Avukatı intihar etti

Kadıköy Merdivenköy Mahallesi Seyhan Sokak'ta bulunan rezidanstaki olay geçtiğimiz çarşamba günü meydana geldi. İddiaya göre, Necati ve Raci Şaşmaz kardeşlerin de avukatlığını yapan Hüseyin Ersan Alioğlu (39), kaldığı rezidansın 5. katından atladı.

Sağlık sorunları yüzünden...

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Alioğlu yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yakınlarının emniyette verdiği ifadede, Alioğlu'nun sağlık sorunları nedeniyle son günlerde psikolojisinin bozuk olduğunu söyledikleri öğrenildi.

Alioğlu'nun cenazesi dün Bolu Gerede'de defnedildi. Bu arada Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Hüseyin Ersan Alioğlu'nun ölüme ilişkin soruşturma başlattığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay